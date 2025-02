Saps on és… aquesta finestra sempre oberta a la pau?

En tots els àmbits de la vida sempre hi ha una primera vegada. És de lògica. Fins que no arriba aquesta primera vegada, res no existeix. Les iniciatives, els projectes o les decisions són l’avantsala de tot un ventall de novetats que, a la vegada, seran el preludi de tot el que vindrà després. Ser el primer no sempre és la millor idea, però sí que és una etiqueta indissoluble i que ningú pot negar.

Li passa al monument que es troba en mig del parc de Vallparadís, al Torrent de les Ànimes i prop de la rambla de Sant Nebridi. És una obra de recordatori i, en especial, dedicada a les víctimes del terrorisme i, sí, va ser el primer que es va elaborar i instaurar amb aquest motiu a Catalunya. Es va inaugurar el 23 de març de 2002 i el va promoure l’Associació de Víctimes del Terrorisme, amb el suport de l’Ajuntament de la ciutat. Dos anys abans, la banda terrorista ETA havia assassinat a l’egarenc Francisco Cano, regidor de Viladecavalls pel Partit Popular.

L’autor de l’obra

La premsa de llavors ressaltava les paraules de l’autor, Jesús Fructuoso, germà d’una altra víctima del terrorisme, a l’hora de definir el significat d’aquest treball com “una finestra oferta a la llibertat i a un futur de pau”. La seva base és de granit i, a la part de dat, té una mena de marc de ferro que, com apunten al blog Arquiterrassa molt bé podria simbolitzar aquesta finestra que deia Fructuoso.

Realment, és un monument molt auster, sense estridències, que no deixa de ser una qualitat ben trobada en un monument d’aquestes característiques i amb aquesta finalitat.