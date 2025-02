La Terrassa Tria Futur serà el 19 i el 20 de març al Recinte Firal

L’Ajuntament de Terrassa organitzarà el proper mes de març una nova edició de Terrassa Tria Futur, el programa que cada any aplega una fira d’orientació professional, una mostra d’ensenyament per a centres de secundària i un espai virtual. Enguany, la fira tindrà lloc els dies 19 i 20 de març, al Recinte Firal, i aplegarà, com en edicions anteriors, centres de formació postobligatòria de tota mena (FP, universitats, idiomes, etc), a més d’empreses de la ciutat, serveis de l’Ajuntament, altres institucions i entitats relacionades amb la formació. Els serveis municipals implicats en l’organització de la fira estan treballant actualment en el programa d’activitats.

Seguint el model estrenat l’any passat, la fira s’estructurarà seguint el model de fira FPcat, impulsat per l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (Departament d’Educació). Aquest model estableix una sèrie de criteris d’organització de l’espai per famílies professionals, amb la finalitat de generar relacions i compartir coneixements entre els centres de formació professional i les empreses, gremis i entitats d’un mateix sector.

La fira va atreure l’any passat unes 8.000 persones, principalment estudiants de 4rt d’ESO, però també persones adultes en situació d’atur o que volen reorientar la seva trajectòria professional, i altres perfils.

El lloc web www.triafutur.terrassa.cat complementa el programa com a repositori de continguts permanent, recopilant nombroses xerrades i vídeos informatius de les edicions anteriors, que constitueixen un extens banc d’informació per a les persones de totes les edats que volen formar-se.

La Mostra, en dos espais

Per la seva part, la Mostra d’ensenyament, que s’adreça específicament a centres de secundària i entitats, se celebrarà del 2 al 10 d’abril. La nova edició es desenvoluparà en dos espais diferents, el Centre Cívic President Macià i Foment de Terrassa. Aquests dos espais, un al nord de la ciutat i l’altre al sud, facilitaran els desplaçaments des dels centres participants. Properament, el servei de Joventut informarà els instituts sobre el sistema d’inscripció a les sessions.

A la darrera edició, la mostra va aplegar al voltant de 1.500 estudiants d’una vintena de centres de secundària i entitats.

Nova imatge de marca

Enguany, el programa Terrassa Tria Futur estrena una nova imatge de marca. El cartell, el lloc web www.triafutur.terrassa.cat i tots els elements gràfics creats per a promocionar el programa s’han dissenyat a partir d’il·lustracions de l’artista terrassenca Cristina Borobia.

La nova imatge s’inspira en les aplicacions de cites, jugant amb la idea de l’emparellament entre persona i professió, i amb la idea de vocació com a vincle entre ambdues. La il·lustradora ha recreat en el seu particular estil els personatges que apareixien a les anteriors campanyes de comunicació, la majoria dels quals són persones reals de Terrassa, i que representen la varietat de perfils als quals s’adreça Terrassa Tria Futur, des d’alumnat d’ESO fins a persones adultes.

Terrassa Tria Futur és fruit del treball conjunt de diversos serveis municipals, amb la col·laboració de nombrosos centres de formació, empreses i entitats. El projecte compta també amb aportacions materials i econòmiques de la Diputació de Barcelona, la Generalitat i la Unió Europea, a través del programa EULEP.

La Terrassa Tria Futur serà el 19 i el 20 de març al Recinte Firal