El Moviment per unes Pensions Dignes exigeix la devolució immediata de les mutualitats

Dilluns dia 10 de febrer, el Moviment per unes Pensions Dignes de Terrassa (MPDT) presentarà davant la Delegació d’Hisenda de Terrassa, al carrer de Vinyals, una reclamació exigint “la immediata devolució a pensionistes i jubilats de l’import íntegre de cada any en què per motius aliens a la seva voluntat van pagar doblement cotitzacions a mutualitats i empreses col·laboradores”, en paraules del Jacint Comelles, membre del col·lectiu MPDT.

La protesta, que començarà al raval de Montserrat, des d’on els pensionistes es dirigiran a la Delegació d’Hisenda, respon a la nova resolució de la Hisenda pública del 22 de desembre, que modifica el procés de devolucions i estipula que, en lloc d’una devolució immediata, els pensionistes hauran de reclamar-les any per any.

Els pensionistes no creuen que la mesura respongui a una reordenació de les devolucions. El canvi “s’ha produït per paralitzar el reemborsament, provocar confusió i abandó de les reclamacions per part de molts pensionistes, i per allargar el temps d’execució” de la sentència del Tribunal Suprem que reconeix el dret a devolució. El MPDT creu què, “atesos els càlculs estadístics”, el model prorratejat de les devolucions portaria també a l’Hisenda pública a “estalviar-se uns quants centenars de milions per la mort dels seus beneficiaris”, ha apuntat Comelles.

El col·lectiu de pensionistes ha fet una roda de premsa aquest matí al raval de Montserrat per presentar la protesta de la setmana vinent, en la que també denunciaran la polèmica aprovació de la Llei Òmnibus i, especialment, el decret llei 11/2024 per a la millora de la compatibilitat de la pensió de jubilació amb la feina. Una norma que, defensen, “posa als peus dels cavalls a les pròximes generacions de treballadors de tots els sectors i que farà mal a mitjà termini amb la jubilació als 72 anys, amb importants reduccions en les pensions públiques i un teixit laboral (…) amb unes ocupacions i salaris més precaris”.

Entre les conseqüències que el decret llei 11/2024 comporta, el MPDT assenyala “la promoció de la jubilació activa i la creació de minitreballs, que precaritzen encara més el mercat laboral”, així com “la reducció progressiva de les pensions públiques, empobrint a futurs pensionistes”, ha denunciat Jesús Castillo, membre també del col·lectiu.