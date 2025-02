El bus guanya més d’un milió d’usuaris i ja supera els 16 milions anuals

L’empresa municipal del transport TMESA ha superat els 16 milions de viatgers aquest 2024. Durant el darrer exercici, s’han transportat 1.267.563 persones usuàries més que el 2023, sent les línies amb més demanda la L-1 (Sant Llorenç-Hospital), L-3 (La Grípia-La Maurina), L-8 i L-9 (Avingudes), que han registrat més de 2 milions de viatgers aquest any. Les segueixen les línies L-2 (Les Arenes-Rambla Egara), L-5 (Pla del Bon Aire-Can Trias) i L-4 (Can Parellada-Ca n’Aurell) que superen els 1,2 milions de persones usuàries cadascuna.

La mitjana de viatgers en dies feiners supera els 60.000 passatgers per dia a Terrassa

Xavier Cardona, tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Habitatge i regidor de Mobilitat, valora les xifres com a molt positives: “Enguany hem superat el rècord de viatgers i viatgeres un any més i la mitjana de persones usuàries en dies feiners ha superat els 60.000 viatgers per dia. Estem satisfets d’aquestes dades i seguirem treballant per potenciar l’ús del transport públic a Terrassa, amb mesures que hem detectat que són molt positives”. En aquest sentit, Cardona destaca la importància que suposa que el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible hagi decidit garantir les bonificacions per al transport públic, “una iniciativa que ens permetrà continuar fomentant l’ús de l’autobús urbà entre la ciutadania i oferint la targeta multiviatge T-25 amb una reducció del 50% del preu, costant 9 euros“.

Després que la pandèmia i el confinament del 2020 marquessin un clar descens en el nombre de viatgers, TMESA ha vist incrementada de manera progressiva les persones usuàries del servei, passant de 10.637.981 viatgers al 2021, als 12.422.490 al 2022, i 14.809.501 l’any 2023.

Millores en la flota i en l’accessibilitat per impulsar el transport públic

A finals de l’any passat es van incorporar a la flota de vehicles de TMESA dos autobusos elèctrics, de 12 metres de llargada, i un nou punt de recàrrega per a aquests dos busos. Sumant aquests dos busos, actualment TMESA registra un total de 71 vehicles, (es substitueixen 2 de vells, que eren híbrids) comptant els autobusos de 12 metres, els articulats de 18, el vehicle adaptat i també els microbusos. Del total de la flota, el 63% ja és de tecnologia sostenible (híbrida o elèctrica).