D’engrescar l’ús del mòbil a les escoles, a que hi tingui els dies comptats

Després de prop de 10 anys de debat sobre l’ús del mòbil als centres escolars, pot tancar-se definitivament amb la proposta del Departament d’Educació que demana una revisió d‘aquests dispositius a les aules i una possible prohibició definitiva.

Tot va començar l’any 2015, amb el document del Consell Escolar aprovat pel ple del Parlament “Les tecnologies mòbils als centres educatius”. Un document que feia esme en aprofitar el potencial educatiu dels mòbils per enfortir la convivència als centres. Bàsicament, s’apel·lava a la responsabilitat dels alumnes i de les famílies, i que aquestes tecnologies ajudaven a adquirir-la.

Després del debat aixecat amb aquesta política, el 2019 el Consell Escolar publica un nou informe – “Els dispositius mòbils als centres educatius” -, on es deia, literalment, que els mòbils poden incidir en la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge.

Les problemàtiques i les discrepàncies generades en aquest sentit es van estendre amb el temps, a la vegada que cada vegada sorgien més estudies científics confirmant les addiccions que podien suposar els smartphones. La pandèmia tampoc va ajudar a millorar la situació. El gener del 2024, la Generalitat va reaccionar regulant – que no prohibint – l’ús dels telèfons mòbils als centres educatius de cara al proper curs, el 2024/25. Demanava que es reduís al mínim possible el seu ús dins dels centres, mentre que els usos permesos havien de ser justificats. Alhora, exigia que els centres educatius han de garantir que l’alumnat assoleixi la competència digital.

La nova proposta

Després de mig curs en aquestes condicions, sembla que el Departament d’Educació no n’ha acabat del tot satisfet, i aquesta setmana ha constituït la Comissió per una Digitalització Responsable als Centres Educatius per analitzar l’impacte de la digitalització al sistema educatiu. La consellera Esther Niubó ha traslladat a la Comissió la proposta de la possibilitat de prohibició total dels telèfons mòbils a les aules de tots els centres educatius a l’etapa obligatòria, de cara al proper curs, el 2025/26.

Amb això la Comissió – formada per 50 experts – revisarà l’ús que es fa actualment d’aquests dispositius i analitzar els efectes que tenen sobre infants i joves al sistema educatiu català. Un fet que des de l’Associació Adolescència Lliure de Mòbils es celebra. La seva impulsora aquí Terrassa, Núria González-Rojas, considera que “és el camí cap on hem d’anar. És contradictori que el professor demani que es tregui el mòbil a classe perquè no ajuda gens a treballar en aquesta línia”.

L’Associació considera que el mòbil és perjudicial per la salut dels adolescents i els menors, i els està impregnant d’accés al contingut inadequat, com la violència extrema o la pornografia. També, avisa González-Rojas, “és addictiu, i té un cost d’oportunitat pel que es deixa de fer o es deixa d’aprendre. Es deixen de banda activitats com l’esport, els jocs, llegir… Té un fort impacte en la salut mental i en la socialització dels joves perquè no tenen la maduresa per reprimir l’impuls i apagar-lo”.

L’Associació demana una digitalització amb sentit i seguretat, no simplement canviar llibres per pantalles. En aquest aspecte, González-Rojas apunta que “l’entorn escolar ha d’estar lliure de mòbils, perquè com a mínim, durant les 7 hores lectives, es desconnecti del que atrapa, tenint en compte les altes mitjanes diàries d’ús del mòbil”. Alerta també que els dispositius també haurien d’estar restringits a les sortides escolars i excursions, perquè fins ara es tractava d’un buit legal, on era decisió de l’escola prohibir-lo o no.

Els centres estan preparats

Les mesures no agafen desprevinguts els instituts i les escoles de Terrassa. Moltes van reaccionar abans que el Departament d’Educació restringint l’ús del mòbil a les seves aules abans del darrer decret.

L’escola Tecnos fa dos cursos que aplica un sistema de gestió dels aparells mòbils a l’aula de secundària. Des que arriben fins que marxen, el mòbil el tenen tancat amb clau a un armari dins de l’aula i no es pot fer servir. L’IES Terrassa és un centre lliure de mòbils, i reben amb bons ulls la proposta. Des de fa temps, demanen que els alumnes apaguin el mòbil en tot moment, encara que el poden tenir a sobre. Al Sagrat Cor de Jesús també en regulen l’ús, una safata a la taula del professor. Un cop entren a classe, els alumnes hi deixen el mòbil, i no l’agafen fins l’hora de sortir. Les Aimerigues rep també bé la proposta, tot i que són cautelosos. Ara per ara tenen un currículum de digitalització, on l’ús del mòbil hi és. A quart d’ESO hi ha una assignatura optativa que és d’apps mòbils, on sí hi està permès l’ús dels dispositius.

El cert és que molts centres tenen l’opció esporàdica de fer-ne ús per motius pedagògics. Ara bé, alerten que cal veure els detalls de la possible prohibició, perquè la voluntat de moltes famílies és que els fills portin el telèfon a sobre amb ells. Demanen saber de quina manera seria la prohibició tenint en compte diverses possibilitats: vetant-ne l’entrada, obligant a deixar-los sota clau, exigint-ne l’apagada dins del centre…

D’engrescar l’ús del mòbil a les escoles, a que hi tingui els dies comptats