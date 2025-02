Una xarxa de més de deu pàrquings regularà els accessos a la Mola

Ordenar i descongestionar l’accés a la Mola. És l’objectiu del Servei d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, que en el seu Pla per al conjunt monumental de la Mola inclou un pla dels entorns que preveu una xarxa d’una desena d’aparcaments que haurien de regular l’accés al cim.

El projecte copiarà pràcticament el model del Parc Natural del Montseny, on els conductors que es dirigeixen a l’espai natural ja reben informació de la disponibilitat dels aparcaments a l’autopista AP-7. Aquestes seran les novetats:

1.- Els aparcaments a la carretera: Els excursionistes podran deixar els seus vehicles a l’eix de la carretera de Mura, concretament als aparcaments situats a les Pedritxes, a la torre de l’Àngel, al Torrent de l’Escaiola; a la Barata, a l’Alzina del Sal·lari i a Coll d’Estenalles, a banda de dos punts més de la via. En aquests casos, els aparcaments se senyalitzaran i s’implantaran sensors per conèixer l’aforament, alhora que eines per fer seguiment dels fluxos turístics. “Serem generosos en l’oferta de places”, ha avançat Albert Abaurrea, cap del servei d’Anàlisi Gestió Territorial Inversions i Obres de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació.

2.- Els aparcaments a Matadepera: L’Ajuntament de Matadepera habilitarà dos nous aparcaments en el seu terme municipal, a peu de la muntanya, per regular els estacionaments dels excursionistes que accedeixen per aquest vessant de la muntanya, a través del Camí dels Monjos. Aquest matí, el diputat de l’Àrea d’Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació, Xesco Gomar, ha explicat que “hi ha moltes queixes dels veïns de Matadepera per la concentració de vehicles” i ha apuntat la possibilitat que “aquests aparcaments siguin de pagament per a facilitat a rotació de vehicles”. El diputat ha admès que “endreçar l’entorn per arribar a la Mola té conseqüències. Ho farem de la mà del municipi de Matadepera”.

3.- Els mòduls de servei: En els accessos a les rutes que condueixen a l’interior del parc i al cim, s’instal·laran espais de servei amb un informador i serveis de WC. Un servei que “abans només es donava al cim”, ha recordat la directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Sònia Llobet.

4.- Les alertes als conductors: El parc informarà els conductors quan els aparcaments estiguin plens. Ho farà en diferents punts d’accés encara per concretar. La mesura busca informar els excursionistes de la disponibilitat de places i alhora dissuadir-los de continuar la ruta en cotxe quan els aparcaments estiguin plens.

5.- Arranjament dels camins: El pla preveu l’arranjament, de moment, del Camí dels Monjos. S’invertiran 100.000 euros finançats pels fons Next Generation en una intervenció que s’executarà per fases. El projecte es redactarà durant 2025 i les obres començaran l’any vinent.

I què diuen els excursionistes?

Les opinions sobre la nova política d’accessos al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac no és unànime entre els excursionistes.

Des del Centre Excursionista de Terrassa, el seu president, Xavier Busom, creu que la Diputació es queda curta gestionat els aparcaments per regular els accessos a la Mola. “Si volen que la gent no pugi perquè adeqüen els aparcaments? Si de veritat volen reduir la pressió, que la gent agafi el bus o la bicicleta”.

Busom explica que des del CET ja van advertir de “l’error de crear en el seu moment un gran aparcament a Estenalles. Un pàrquing enorme” que sota el seu criteri el que ha fet és convidar a més excursionistes a pujar al cim per aquesta ruta. De la mateixa manera, “a Matadepera, el 70% de la gent que puja el cap de setmana vol arribar amb el cotxe fins als dipòsits. Doncs si ara arriben al cim en 30 minuts, amb els nous aparcaments hauran de caminar una mica més i arribaran en una hora”.

Buson posa com a exemple el pic de “l’Aneto. Allà tanquen l’accés a la muntanya i habiliten busos llançadora des de la base. Tenim molta sort de tenir un parc natural al costat, no el col·lapsem i no prenem mesures que estimulin la saturació”. El president del CET entén que l’arranjament del Camí dels Monjos funcionarà precisament “com un revulsiu per utilitzar aquesta ruta, quan el que es pretén és diversificar. Tothom vol fer el cim, però hi ha mil opcions de gaudir del parc sense pujar a la Mola”.

Des de Matadepera, l’excursionista Quico Sala veu bé que s’ordeni el trànsit relacionat amb el parc natural. “Tal com està ara és un problema, amb cotxes en doble fila. S’hauria d’haver fet abans el fet de crear aparcaments per ordenar el trànsit a Matadepera”.

Respecte a la possibilitat que els aparcaments funcionin com a eina dissuasòria, “jo crec que la gent té ganes d’anar a la muntanya i de pujar a la Mola. Ja veurem l’efectivitat de la mesura”.