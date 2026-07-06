Centenars d’espectadors connecten amb la Moguda Rock

L’escenari de la Rambla d’Ègara, situat a la cantonada amb el carrer de Martín Díaz, va ser divendres a la nit el punt de trobada de centenars de terrassencs àvids de recuperar el so del rock i el punk de l’escena musical terrassenca dels anys 80 i 90 del segle passat. La quarta edició de la Moguda Rock va ser un èxit rotund.
Hi van actuar quatre bandes terrassenques (o amb una forta vinculació terrassenca), com els Wicked Dog, Sinónimo de Lukro, Capdetrons i Morning Sickness. La baixa de Código Neurótico la van cobrir dues bandes catalanes de hardcore i punk: La Inquisición, de Barcelona; i Subterranean, del Baix Empordà.
El cap de cartell va ser la mítica banda terrassenca Capdetrons, que va presentar una nova formació per a l’ocasió, amb el cantant dels Doria, Martí Doria, el baix d’ADN Segu González i el guitarra Juan Feria, també d’ADN. Sí que van tocar dos dels membres fundadors de la banda, Xavi “Monqui” a la bateria i Jepi a la guitarra.
L’artista terrassenc David Millán, promotor de la vetllada, valorava molt positivament aquesta quarta edició d’una iniciativa que va néixer l’any 2023 i que els tres darrers anys s’ha consolidat dins del programa de la Festa Major. “La nostra intenció ha estat sempre potenciar el rock local. Enguany ens hem obert a dues bandes consagrades, que ens han aportat també un públic nou, més de l’òrbita punk”. La coincidència dels concerts de divendres amb el Rock Fest de Santa Coloma va restar participants.