Una cursa de cambrers amb molt nivell

La tradicional cursa de cambrers de Festa Major, organitzada pel Gremi d’Hostaleria, ha aplegat aquesta tarda desenes i desenes de curiosos a la plaça Didó. Nou participants s'han posat a prova en un circuit d'obstacles amb un repte ben clar: mantenir dues copes de cervesa mig plenes i una ampolla oberta damunt la safata sense vessar ni una gota. I, evidentment, tot plegat en el menor temps possible.
Agustí Marano, del restaurant Oasis de Barberà, s'ha alçat amb la victòria després d'aconseguir el millor temps a les eliminatòries, amb només 21 segons, i d'imposar-se també a les semifinals i a la final sense vessar cap gota de cervesa. "Ho faig molt sovint. Aquí a Terrassa era la primera vegada que participava. Un dia més fent el que més m'agrada i divertint-me", ha celebrat el guanyador, que s'ha endut un premi de 100 euros. "Farem un bon sopar amb la família", ha afegit entre rialles.
L'han acompanyat al podi dos cambrers locals: José Céspedes, d'El Tres, i José Miguel, d'El Zurito.
La tarda ha estat plena de corredisses amunt i avall, tot i que, si una cosa ha anat sovint avall, han estat també les copes de cervesa. Una desena s'han esmicolat contra el terra, deixant clar que, en més d'una ocasió, valia més anar amb cura que no pas amb presses.
Malgrat això, la gran final no ha decebut. Marano i Céspedes han completat un excel·lent recorregut, combinant equilibri i velocitat fins a la línia de meta, on el barberenc s'ha imposat a l'egarenc per dècimes de segon. I, si encara hi podia haver algun dubte sobre el vencedor, el detall que ha acabat decantant la decisió dels organitzadors ha estat que la copa de Céspedes ha acabat caient per la inèrcia de la cursa.