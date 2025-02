Més hores al volant a les carreteres del Vallès

[Marta Ordóñez]

Sigui operació sortida a l’estiu o un laboral qualsevol, patir les cues a l’AP-7 s’ha convertit més en la regla que no pas l’excepció, especialment en hora punta. Des que es pot circular per l’autopista de la Mediterrània de forma gratuïta, el setembre del 2021, cada cop són més els vehicles que opten per aquesta via: des del 2019, les retencions a l’AP-7 s’han duplicat, segons les dades que el Servei Català de Trànsit (SCT) ha facilitat al Diari. Si el 2019 313.318 vehicles es van veure afectats en una hora de retenció, el 2024 eren 616.020. Un 97% més.

Malgrat que la C-58 i l’AP-7 són vasos comunicants –i les cues són molt més habituals a la C-58 que a l’autopista de la Mediterrània–, la carretera del Vallès viu ara menys retencions que el 2019. Ara bé: el 2024 es detectaven més retencions respecte al 2023, un 19%. Aquest creixement anual és molt més accentuat que en el cas de l’AP-7, que creix un 9,80% anual. Si mirem l’evolució anual de les retencions des de l’alliberament dels peatges, es pot comprovar que l’increment de trànsit a l’autopista és sostingut i cada any creix el nombre de vehicles afectats per retencions. D’altra banda, l’elevada presència de transports pesants complica encara més la circulació, ja que quan hi ha tanta densitat “un vehicle pesant representa l’equivalent a dotze cotxes”, ha exposat en diverses ocasions Ramon Lamiel, director del SCT.

I quins són els motius?

El 2024, la majoria de les retencions a l’autopista AP-7 es van produir, bàsicament, per l’increment de cotxes en circulació. El trànsit ha provocat sis de cada deu retencions a l’autopista, seguit de les topades a la via, que han provocat quasi tres de cada deu retencions. El cas de les avaries és menys freqüents: provoquen el 8% de les cues. A la C-58, la dinàmica és similar: el 87% per trànsit, l’11% per accidents i un 2% per avaries.

Creix l’accidentalitat

L’augment de la quantitat de vehicles que transiten l’AP-7 i la C-58 –i, per tant, l’increment de la congestió-, ha provocat que els accidents de trànsit hagin crescut un 9,2% en només un any, que han deixat 617 víctimes –una de mortal i 20 ferits greus–. El 2024 tancava com l’any amb més accidentalitat a les grans vies del Vallès, tot i que és l’any on s’han registrat el menor nombre d’accidents mortals: a menor velocitat, a causa de les retencions, menys risc d’accident greu o mortal.

I la ronda Nord?

Davant la congestió viària, ajuntaments del Vallès i entitats empresarials com ara la Cambra de Comerç de Terrassa han reclamat l’impuls de la ronda Nord, que alliberaria part del trànsit que ara acull l’autopista. La via ha de connectar Terrassa, Sabadell i Castellar amb un vial de dos carrils per sentit, com a extensió de la B-40 des del nord de Terrassa, una alternativa més directa a les carreteres que ara s’utilitzen.

Més hores al volant a les carreteres del Vallès