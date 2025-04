Saps on és… aquesta estructura ideada per trepitjar?

Acostuma a passar que cada localitat destaca per una cosa concreta, com pot ser un producte de la terra o una elaboració culinària. Però també per una tradició cultural com poden ser els castells o una disciplina esportiva com pot ser el hockey. O per un edifici molt famós i visitat o per un sobrenom que no deixa indiferent a ningú. Tanmateix, hi ha tradicions o elaboracions que són marca d’una població, la qual cosa no vol dir que altres ho intentaren.

A la nostra ciutat també tenim tradicions per destacar i altres detalls com construccions de fama o manifestacions culturals de prestigi. I, en èpoques anteriors, s’havien practicat algunes activitats més típiques d’altres ciutats o pobles.

Tot aquest reguitzell ens condueix a l’objecte principal de l’article, un cup de vi que es troba a la planta baixa de la Masia de Ca N’Anglada, que conserva unes instal·lacions que tenen relació amb aquesta beguda. No és aquesta una ciutat que es pugui considerar vinícola, com ho són altres del territori català, però aquí també hi va haver verema.

Hi figura un escrit

Entre altres eines i estructures, “sobresurt un cup per dipositar la verema i trepitjar-la amb els peus fins a obtenir el most. En la història sobre aquesta masia ja hi figura escrit que cap a l’any 1049 hi havia una explotació significativa de vinyes juntament amb oliveres”, com informava la periodista Mercè Boladeras en aquest mitjà l’octubre de 2021.

Afegia que “les portadores que duien la verema es buidaven al cup o receptacle que hi havia dins les masies o cellers. Aquí començava la feina de trepitjar la verema fins a obtenir el most”. Així doncs, trobem que alguna relació té la ciutat amb el vi.