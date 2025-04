Fira de vins que inclouen persones amb discapacitat, el 26 d’abril al Vapor Prodis

Prodis organitzarà el pròxim 26 d’abril la primera edició de la fira El Vapor del Vi. La trobada aplegarà fins a 14 cellers catalans amb projectes socials en l’àmbit de la discapacitat. “Són cellers compromesos amb la integració laboral i social de persones en situació de discapacitat”, ha explicat Isabel Marquès, presidenta de Prodis, en la presentació que s’ha fet aquest matí en les pròpies instal·lacions del Vapor Prodis (a Ca n’Aurell).

La fira té lloc el dissabte 26 d’abril (tot just passada la diada de Sant Jordi), en una jornada que començarà a les 11 hores del matí. Les parades dels cellers prendran els espais exteriors del Vapor Prodis, de forma que els assistents puguin fer un recorregut físic (i simbòlic) dels vins exposats i les diferents zones geogràfiques a les quals pertanyen.

L’organització oferirà un pack de tiquets, juntament amb una copa serigrafiada. Com a novetat, hi haurà la possibilitat tant de prendre consumicions senceres, com de fer petits tastos. “Així, en comptes de fer sis copes senceres de vi i sortir una mica perjudicat, qui vulgui podrà fer un tast de quantitats més reduïdes”, explica Jaume Maeso, gestor del Vapor Prodis.

Entre els cellers presents no hi faltarà L’Olivera, una cooperativa ubicada a Vallbona de les Monges (Lleida) i que acull un centre ocupacional. També hi haurà vins dels cellers del Pla de Bages que col·laboren amb Ampans (una entitat equivalent a Prodis, radicada a Manresa), com els Vins Urpina. “Tots tenen en comú que són cellers compromesos amb el medi ambient, del territori i que col·laboren amb projectes d’inclusió”, afegeix Isabel Marquès.

De fet, aquesta primera edició d’El Vapor del Vi serà hereva del Tast Solidari que Prodis organitza regularment a La Coral (al carrer Pantà).

La fira també servirà per estrènyer els llaços entre Prodis i aquests altres projectes en l’àmbit de la discapacitat, per tal que en el futur es puguin fer intercanvis o visites entre Centres Especials de Treball. “I qui sap si per fer un vi de Prodis, en el futur”, assenyala Jaume Maeso, “tot aprofitant que ara es treballa amb la recuperació del cep El Terrassenc”.

