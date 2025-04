Parc de la República: el nou pulmó verd de Terrassa

Aquesta setmana comença la darrera fase d’obres del nou parc de la República a Terrassa. Aquest dijous passat, 3 d’abril, l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària dels treballs, Rogasa Construcciones y Contratas SAU, van signar-ne el contracte, amb un import de 2.936.636,48 euros. A la licitació van concórrer una desena d’empreses.

Aquest últim lot, que s’executarà en l’àmbit central del nou parc situat a Sant Pere Nord, inclou les diferents plataformes que el conformen, els camins longitudinals nord-sud, la bassa de reg, els paviments, la jardineria i altres elements.

Segons el consistori, les obres s’han iniciat aquest dilluns i es preveu que acabin a inicis del 2026. Es tracta de la darrera fase del projecte, que implica la urbanització de la part central del terreny. Per tant, s’ha tancat la totalitat del solar per poder dur a terme els treballs. Com alternativa, l’Ajuntament ha habilitat un total de 269 places d’estacionament a la part central de l’avinguda de Béjar, una acció que es va consensuar fa uns mesos amb les associacions veïnals de Sant Pere Nord i Can Tusell.

Segons ha explicat l’alcalde, Jordi Ballart, “ja estem arribant al final d’aquest gran projecte de ciutat. Terrassa guanyarà ben aviat un nou pulmó verd al nord de la ciutat, un espai per al gaudi de tota la ciutadania i que també donarà una nova centralitat al barri. Ha estat una de les inversions més importants que s’han fet en molts anys, estem parlant de prop de 5 milions d’euros“.

Recollida d’aigua

El nou parc, d’uns 36 mil metres quadrats, “vol recuperar la identitat del passat d’aquest espai públic posant en valor la seva tradició rural, així com la implementació d’un sistema de gestió de l’aigua sostenible i per això, es planteja un esquema de recollida d’aigua dels paviments i les zones enjardinades del parc, també com del reg sobrant dels camps de futbol”, informa el consistori. L’aigua “s’emmagatzemarà en una bassa d’acumulació i depuració per obtenir aigua per regar amb sistema de degoteig. Així, es calcula que el 40% del consum hídric anual del parc es podrà cobrir amb aquesta bassa”.

Pel que fa a la vegetació, el nou parc de la República inclourà espècies com el til·ler, el freixe, el lledoner i altra vegetació forestal, relacionant l’àmbit amb els boscos que repoblaven l’entorn amb pins, alzines, roures i arboços. També s’hi contempla la plantació d’oliveres i ametllers. A més, al nou àmbit també s’hi ha projectat un hort municipal de 500 metres quadrats que es gestionarà des de l’Ajuntament i estarà tancat.

El projecte contempla també quatre espais per a jocs infantils, alguns de grans dimensions, que es distribuiran en diverses zones del parc: dos contindran els jocs destinats a la primera infància, mentre la resta seran més adequats per a escolars i adolescents. També es construiran dues pistes de “streetball” i taules de ping-pong.

La superfície en la qual s’intervindrà en aquesta tercera fase és de 23.449 metres quadrats. El termini: 15 mesos.

La primera fase es va inaugurar fa tot just un any. La segona fase està a punt de finalitzar. Ha inclòs la construcció de l’edifici annex al centre cívic President Macià i la reurbanització de l’actual carrer de Roig Ventura, “per convertir-lo en l’accés sud al futur parc”. També s’ha intervingut als terrenys més propers al centre cívic i a la biblioteca “amb l’objectiu de crear una nova zona verda i connectar aquest espai amb els edificis existents”. Darrere del centre cívic s’ha condicionat una mena d’amfiteatre. La previsió passa per inaugurar aquesta segona fase el mes de maig.

I les pistes de petanca

En paral·lel a aquesta fase del parc de la República es durà a terme la segona fase de les pistes de petanca, que han de deixar el seu emplaçament tradicional per les obres projectades a la cantonada de l’avinguda del Vallès amb la rambla de Francesc Macià per a la construcció de la nova residència pública. Les dues actuacions (la tercera fase del parc i el condicionament definitiu de la petanca) acabaran l’estiu 2026. El terreny és de 1.593,19 metres quadrats.

L’Ajuntament ja ha finalitzat la primera fase de la zona de petanques, situada a la banda nord del parc, tocant a la intersecció del carrer de Provença amb el del Pintor Borrassà. Les actuacions d’aquesta primera fase han consistit en posar el terreny a cota definitiva i fer el tancament del solar i els dos accessos, així com les vuit pistes de petanca ubicades a l’àmbit nord. El seu drenatge està connectat al clavegueram. També s’hi ha disposat la base de grava i sauló, el tauló perimetral i l’enllumenat.

S’hi ha dut a terme l’escomesa elèctrica i d’aigua al carrer de Provença i s’ha fet el trasllat i muntatge de les casetes. En la segona fase, que començarà a principis de 2026, arribarà el torn del local social, la pèrgola, plantació d’arbrat, bancs, enllumenat i les vuit pistes de l’àmbit sud. El projecte final té un import de 319.427,32 euros.