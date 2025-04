El Campus de Terrassa esdevé un laboratori viu per fer front al canvi climàtic

La Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC), juntament amb l’Ajuntament de Terrassa, i altres universitats europees, participa en el projecte europeu Educational Campuses as the Drivers for Positive Energy Districts (EDUPED). Aquesta iniciativa busca transformar els campus universitaris en districtes d’energia positiva mitjançant solucions aplicables i escalables basades en la natura. La professora Núria Garrido coordina el projecte des de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) de la UPC.

El projecte, finançat per l’Agència Estatal de Recerca (AEI), dins la convocatòria Driving Urban Transition (DUT), inclou cinc campus universitaris de diferents països europeus que es convertiran en “living labs”: el Campus de Terrassa de la UPC a Espanya i la zona universitària; el Politecnico di Torino (PoliTO) a Torí, Itàlia, i la Universitat de Graz a Àustria, totes elles membres de l’aliança d’universitats europees Unite!, així com The Hague University of Applied Sciences and Technology, als Països Baixos, que coordina el projecte, i la University Cluj-Napoca, a Romania. L’atractiu de Terrassa per un projecte d’aquesta magnitud és, tal com reflecteix la coordinadora Garrido, “la morfologia del seu campus urbà. El més important és que la ciutat està dintre del campus. Entre un edifici docent i un altre, hi ha edificis de la ciutat. És difícil de trobar aquesta varietat d’edificis de diferents anys i realitats constructives”.

L’objectiu principal d’EDUPED, amb una durada de tres anys, és accelerar la transició energètica en entorns universitaris minimitzant la demanda energètica, maximitzant el potencial de les energies renovables locals i optimitzant-ne la gestió mitjançant xarxes intel·ligents. El projecte també estudiarà la morfologia dels campus i el seu impacte en el consum energètic dels edificis, les mesures de renovació necessàries per reduir el consum i millorar la resiliència climàtica, així com estratègies per gestionar la producció i ús d’energia neta. Com bé explica Garrido, “el Living Lab l’única cosa que vol dir és que utilitzarem espais reals per estudiar i fer l’anàlisi i la proposta de les estratègies que plantejarem”.

L’equip investigador inclou, a més de Núria Garrido, les professores Gemma Tejedor, del grup de recerca en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat (CITES); Roser Capdevila, del grup de recerca Turbulence and Aerodynamics in Mechanical and Aerospace Engineering (TUAREG), i Agnese Salvati, del grup Arquitectura, Energia i Medi Ambient (AiEM), així com el tècnic Carlos López.

En aquest sentit, per tal d’aconseguir solucions aplicables i escalables basades en la natura, les investigadores analitzaran els edificis del campus i el seu entorn, com afecta l’illa de calor en la demanda dels edificis, quines mesures s’haurien d’implementar per reduir la demanda energètica i millorar la resiliència i el confort tèrmic en diferents escenaris de clima presents i futurs, així com en esdeveniments climatològics extrems com les onades de calor. A més, s’avaluarà la potencialitat de producció energètica neta del campus universitari en el districte de Vallparadís i quines estratègies de gestió s’han d’implementar per assolir l’objectiu d’assolir balanç energètic positiu. Al final, es tracta d’una tasca d’anàlisi de cara a que un altre agent transformador s’adapti a les condicions i necessitats de la ciutat: “Ens centrem en la part de reducció del consum, que és la part que liderem nosaltres, però després també hi ha la part potencial de producció, potencial d’energies renovables, i la part de gestió -esmenta Núria Garrido-. Amb aquest modelatge d’edificis, definim prioritats i necessitats. Aquestes inversions, que igualment s’han de fer, fem-les amb criteri”.

Segons Garrido, “volem que les universitats liderin la transició energètica i actuïn com a catalitzadors per impulsar els districtes d’energia positiva a les ciutats”. A més, Garrido explica que “el fet que la UPC sigui membre de l’aliança Unite! ha fet possible la participació de dues de les universitats com PoliTO i TUGraz que es van sumar a la proposta després de la presentació que vam fer durant un dels Dialogue de l’aliança. La seva participació ha fet a la fi possible el projecte, tal i com ara s’està desenvolupant”.

A banda de l’impacte en infraestructures, el projecte EDUPED té una dimensió acadèmica que permetrà a l’estudiantat de l’Eseiaat participar-hi a través de treballs de fi de grau i de màster, oferint-los l’oportunitat de treballar en un cas d’enginyeria real i aplicat.

El Campus de Terrassa esdevé un laboratori viu per fer front al canvi climàtic