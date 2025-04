En llibertat un detingut per una agressió sexual a Terrassa

Llibertat amb càrrecs per a un detingut per una agressió sexual a una dona a Terrassa. L’Ajuntament condemna els fets i lamenta les mesures cautelars contra el presumpte agressor.

El jutge ha decretat llibertat amb càrrecs per a un individu que va ser detingut el passat cap de setmana per una presumpta agressió sexual perpetrada en un domicili de Terrassa. La denúncia assenyala dos agressors, però de moment els Mossos d’Esquadra han detingut una persona, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Els fets es van denunciar el 23 de març i després que els Mossos detinguessin l’individu es va fer una roda de reconeixement en què la víctima el va identificar. En paral·lel, un informe forense no aclaria si hi havia hagut agressió, segons informa ACN. Amb aquestes proves, el jutge va decretar llibertat amb càrrecs, amb retirada del passaport i ordre d’allunyament de la denunciant. L’Ajuntament de Terrassa ha condemnat la presumpta agressió i ha lamentat les mesures cautelars.

Condemna

Des del consistori s’ha emès un comunicat en què l’equip de govern considera que “un cop més, les mesures judicials empreses davant la gravetat dels fets, no han protegit prou la víctima, tot vulnerant el seu dret a la seguretat”.

Alhora, l’Ajuntament ha anunciat que farà un estudi de “resolucions que desprotegeixen les víctimes d’agressions sexuals” per detectar “quines en són les causes i poder fer front a aquestes situacions de vulneració i exposició”.

Finalment, el consistori ha expressat una condemna “rotunda” davant la presumpta agressió, que “posa en relleu una realitat que recullen les dades dels Mossos d’Esquadra”, que, amb dades del 2023, apunten que el 60% de les víctimes de violència sexual són agredides per persones conegudes, majoritàriament per la parella o l’exparella, i que un 50% de les agressions tenen lloc en un entorn conegut, com la casa de l’agressor o la víctima.