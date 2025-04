Com sol ser habitual, el cap de setmana dels Castellers de Terrassa va ser complet. Dissabte van formar part de la Culturassa, malgrat que tant ells com els Minyons no poguessin actuar a la tarda per la pluja.

Diumenge, totes dues colles es van desplaçar a la Diada de Volpelleres, per actuar amb els Bordegassos de Vilanova i els Castellers de Sant Cugat. Els Castellers van triat un 4 de 7 amb pilar per començar la primera ronda, que fent canvis al pom de dalt i a la pinya, es va mostrar ferm en tot moment.

Van prosseguir amb un 3 de 7 tranquil i sòlid des de l’inici. El 4 de 7 va ser el castell que va cloure les rondes de castells. Una estructura que transmet seguretat a la colla blau turquesa, i que serveix per a seguir treballant tant a pinyes com al tronc per a propers objectius.

Jornada sòlida dels Castellers de Terrassa a Volpelleres