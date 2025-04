Terrassa torna els carrers Alexandre Galí i Francisco de Vitoria al seu sentit original

Els canvis de mobilitat a Can Boada es faran abans d’acabar el mes d’abril. El ple del 28 de març va aprovar anul·lar les modificacions en la circulació al barri gràcies al suport de l’oposició, però amb l’abstenció del govern local.

Així, el tinent d’alcalde de Territori i regidor de Mobilitat, Xavier Cardona, juntament amb tècnics municipals, s’ha reunit aquest dilluns amb representants de l’associació de Veïns Grups Gibraltar – Lluís Companys per explicar la proposta que tornarà al seu sentit original als carrers d’Alexandre Galí i de Francisco de Vitoria.

Les modificacions en la circulació es van aplicar l’any 2021 arran de la implantació dels contenidors de recollida de brossa de càrrega lateral.

El consistori preveu ara que “es reverteixi el sentit del carrer Alexandre Galí i també del tram central del carrer Francisco de Vitoria”. L’Ajuntament mantindrà els contenidors en les ubicacions actuals, però substituirà els contenidors de càrrega lateral per uns de càrrega posterior, davant de la plaça d’Agustí Bartra i de la plaça de Lluís Companys.

La decisió municipal s’acompanyarà d’una campanya informativa de separació de residus i prevenció de l’incivisme al barri, quan es faci el canvi de contenidors. Des del servei de Neteja i Residus també es farà un seguiment del bon funcionament de les bateries, per si cal fer alguna modificació.

L’Ajuntament insisteix, a través d’un comunicat, que “manté el compromís adquirit al ple “però subratlla també “busca l’equilibri amb les demandes del sector comercial del barri”.

En aquesta línia, el tinent d’alcalde, Xavier Cardona, ha recalcat que “els canvis de sentit feien necessari ubicar els contenidors de càrrega lateral en una vorera molt més estreta i molt pròxima a les botigues, fet que complicava l’activitat d’aquest sector”.

Més senyalització i estudiar solucions d’aparcament

Durant la reunió amb els veïns, encapçalats per la seva presidenta Antònia Sáez, l’Ajuntament de Terrassa s’ha compromès a estudiar un possible reforç de la senyalització amb pintura a l’asfalt, per insistir en la normativa referent a la circulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP); també a valorar si és viable que s’habiliti l’aparcament a l’avinguda de Josep Tarradellas durant el vespre dels caps de setmana; i finalment, establir un contacte amb els propietaris del Mercat de Can Boada, per tal d’explorar la possibilitat que permetin l’aparcament lliure.

D’altra banda, el consistori també ha recollit la petició de l’associació veïnal, que ha demanat que es revisi la situació del contenidor de roba, ja que l’entitat considera que afecta la visibilitat a l’hora de circular amb vehicle.