Prop de 3.000 multes per velocitat en una setmana

Durant el mes d’agost, en el període comprès entre el 4 i el 10 d’agost de 2025, el Servei Català de Trànsit va dur a terme una campanya coordinada d’abast territorial europeu dedicada al control de la velocitat excessiva. La campanya, desenvolupada a 18 municipis de diferents àmbits del territori català, deixa Terrassa amb 2.955 denúncies per excés de velocitat.
Aquestes dades encapçalen la llista amb molta diferència respecte de la següent ciutat de la campanya, que és Sabadell, amb 1.569 infraccions. Més lluny queda Reus, tercera al llistat, amb 635. Si bé és cert que Terrassa és el nucli poblacional amb més habitants de tots els municipis estudiats, la proporció de denúncies per habitant amb respecte de Sabadell, per exemple, és molt més elevada aquí.
A més de les dues cocapitals del Vallès Occidental i la del Baix Camp, la campanya s’ha dut a terme a 15 municipis més: Alella, Blanes, Calonge, Igualada, L’Ametlla del Vallès, Lleida, Lliçà d’Amunt, Llinars del Vallès, Manresa, Mollet del Vallès, Roda de Berà, Sant Just Desvern, Tarragona, Tiana i Vilafranca del Penedès. En total, es van denunciar 33.574 vehicles, pràcticament tots per la via administrativa, i només dos d’ells per la via penal. A banda de les 18 policies locals i guàrdies urbanes de tot Catalunya, hi van col·laborar també els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona.
En el cas de Terrassa, l’Ajuntament confirma que tots els vehicles denunciats van ser captats per cada un dels set radars desplegats de manera fixa en el territori. Cap de les denúncies va ser “in situ”, i totes es van gestionar per la via administrativa, cap per la via penal.