Terrassa activa una nova campanya de control de l’eruga processionària als parcs i jardins

L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa aquest mes de desembre una nova campanya per prevenir i controlar la presència de l’eruga processionària del pi als parcs i jardins de la ciutat. Les actuacions, que s’allargaran fins al març, prioritzen mètodes sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, sense l’ús de productes fitosanitaris.
Els treballs se centren principalment en la instal·lació i revisió de collarins als troncs de pins i cedres, uns dispositius que actuen com a trampes físiques i impedeixen que les larves arribin al terra, sense riscos per a la salut ni per a l’entorn. Quan les larves de la processionària inicien la seva baixada cap al terra, els collarins les impedeixen continuar descendint lliurement i les obliguen a dirigir-se cap a una única sortida que desemboca en una bossa amb terra, on queden retingudes. Aquestes actuacions ja s’han dut a terme en diversos espais verds de la ciutat, com el parc de Guernica, l’avinguda del Vallès, la plaça de Bòsnia Hercegovina o l’avinguda de l’Abat Marcet, entre altres.
Paral·lelament, el consistori impulsa el control biològic amb la instal·lació de caixes niu per a ocells insectívors i la promoció d’enemics naturals de la processionària, com ratpenats i insectes parasitoides. Enguany, a més, s’ha detectat una menor presència de bosses als arbres, fet que s’atribueix a la millora de la salut de l’arbrat després dels períodes de sequera, que l'havien debilitat i el feien més vulnerable a les plagues. Amb una millor salut dels arbres, aquests poden suportar millor els atacs, sumant-se així als efectes positius de les mesures de control implementades els darrers anys.
La processionària del pi és un insecte que pot provocar irritacions i reaccions al·lèrgiques en persones i en el cas d'animals de companyia les conseqüències poden ser més greus.
L’Ajuntament recorda la importància de la col·laboració ciutadana i recomana no tocar les erugues ni els nius, evitar l’ús d’insecticides i portar els gossos lligats en zones afectades. En cas de detectar processionària, cal avisar el servei municipal d’Espais Verds a través del telèfon 937 363 460 o el correu espais.verds@terrassa.cat.