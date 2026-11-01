Laura Torres, propietària d'un dels comerços més joves de Terrassa: “Sabíem que podia funcionar, tot i la competència”

Per què vau decidir obrir la botiga i per què vau escollir el centre de Terrassa?
Va sorgir. Abans hi havia una botiga que jo no sabia que es traspassava. Un dia hi vaig anar, perquè teníem confiança amb la propietària, i em va comentar que la traspassava. És una de les millors zones de la ciutat, perquè som al raval de Montserrat, al centre, al costat de l’Ajuntament. Ens agrada moltíssim la zona. Per a nosaltres, és de les millors de Terrassa, així que no ens ho vam pensar gaire i vam dir que sí.
Era el primer negoci que obríeu?
No, jo ja en tenia un altre a Can Palet: una perruqueria que vaig traspassar just abans d’obrir la botiga.
Ha estat un gran canvi passar d’una perruqueria a una botiga de moda?
Sí, tot i que la botiga és negoci amb el meu marit i la meva cunyada -també es diu Laura-. Ho vam fer per ella, que sempre havia tingut aquest somni. Jo no tenia al cap traspassar la perruqueria, però,va ser així. A més, allà també hi tenia un apartat de roba. Així que, quan va sorgir l’oportunitat, ens hi vam llançar. Ens agrada la moda i volíem oferir alguna cosa diferent, perquè botigues n’hi ha moltes. Al final, és un projecte maco perquè és un negoci familiar.
Quina era la vostra percepció del comerç a Terrassa abans d’obrir?
Coneixia la ciutat, però el Centre és molt diferent. A Can Palet, on tenia la perruqueria, no era una zona comercial. En canvi, aquí hi ha molta afluència de gent cada dia. No has d’anar a buscar els clients, perquè la gent passa per davant de la botiga. Per això pensem que és una de les millors zones de Terrassa.
Hi havia alguna cosa que us fes respecte abans d’obrir?
Sempre tens el dubte de com anirà i de com respondrà la gent. Hi ha moltes grans cadenes i, vulguem o no, la gent hi està acostumada i hi va molt. Moltes persones no tenen tan present el comerç de proximitat o opten per comprar per internet. Nosaltres buscàvem oferir alguna cosa diferent. Sí que ens feia una mica de respecte, perquè és veritat que hi ha molta competència, però, alhora, sabíem que podia funcionar.
Dos mesos després de l’obertura, quina valoració en feu?
Molt bé. És veritat que no traiem fum, però també hem de tenir en compte la situació actual. Hi ha gent que no sempre es pot permetre comprar roba. Tot i això, la veritat és que ens està anant molt bé i estem molt contentes.