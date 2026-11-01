VÍDEO | La xarxa ironitza amb la fumera de dos cotxes a la B-40: "És la nova manera de recordar que cal circular pel carril dret?"

Un vídeo publicat a les xarxes socials mostra una escena a l’autopista B-40, a l’altura de Terrassa Nord, on dos cotxes del model Seat Ibiza circulen deixant una important estela de fum. El vehicle que va pel carril del mig és el que s’empassa la major part del fum.
Les imatges, gravades des d’un altre cotxe, capturen el moment en què els vehicles avancen per una corba de l’autopista. El Seat negre canvia cap al carril esquerre, mentre que l’altre cotxe també es mou de carril. Mentrestant, el vehicle que circula pel centre de la calçada rep gairebé tot el fum que generen els altres.
El compte @circuliperladreta.cat ha compartit el vídeo amb un to irònic: "És la nova manera de recordar que cal circular pel carril dret?".
Segons la normativa de trànsit, circular amb una combustió deficient que genera fum i redueix la visibilitat està prohibit. Així mateix, està prohibit circular pel carril del mig o de l’esquerra quan el carril dret està lliure, exceptuant els moments d’avançament.
El vídeo ha generat desenes de comentaris de conductors que asseguren viure situacions similars de forma habitual a les vies catalanes, especialment a les rondes i autopistes de l’àrea metropolitana de Barcelona.
La Direcció General de Trànsit i el Servei Català de Trànsit recorden periòdicament que cal circular pel carril situat més a la dreta i només utilitzar els altres per avançar o en cas de necessitat.