A debat la participació de la gent gran en la vida comunitària i política de Terrassa

El Casal Cívic de Sant Pere ha acollit aquest dijous la Jornada de Reflexió sobre la Participació de les Persones Grans, una sessió de treball que s'ha allargat des de les 10 fins a les 17 hores. La trobada ha aconseguit aplegar prop de 40 terrassencs de 60 anys o més amb un objectiu clar: repensar el paper de la gent gran en la vida comunitària i augmentar la seva incidència en les polítiques municipals.
La regidora de Gent Gran, Ruth Hibernón, ha estat l'encarregada de donar la benvinguda institucional als assistents a primera hora del matí. Durant tota la jornada, els participants comparteixen experiències i debaten de manera conjunta per detectar quines són les principals barreres que actualment dificulten la seva implicació activa.
A partir d'aquesta diagnosi, la sessió se centra a identificar noves oportunitats per fer créixer la presència sènior als barris i entitats. Entre els reptes principals hi ha el disseny de nous espais de trobada que responguin realment als interessos i expectatives actuals del col·lectiu, l'atracció de nous perfils de població gran que fins ara no participaven i la millora directa dels canals de comunicació amb l'Ajuntament de Terrassa.
Aquesta iniciativa, assenyalen des del consistori, s'emmarca dins l'estratègia municipal per avançar cap a un model de ciutat més inclusiva, participativa i amigable amb les persones grans, garantint que la seva veu es tingui en compte en la presa de decisions del municipi.