Acaben els treballs de restauració ambiental del torrent de la Grípia de Terrassa

El torrent de la Grípia ja és un espai amb una connectivitat ecològica adequada. Els treballs que s'han dut a terme a aquesta llera en el seu pas per sota de la carretera N-150 han conclòs i ara faciliten el pas de l'aigua i de la fauna sense que tingui afectacions en la infraestructura viària.
Per una banda, s'ha retirat l'antic assut de Can Cintet, un dels principals obstacles al torrent i que es trobava en mal estat a causa de l'acumulació de sediments arrossegats pels episodis de pluja. Aquest assut dificultava el pas de l'aigua al torrent i generava un coll d'ampolla per a la fauna que volia travessar d'una llera a l'altra, especialment per als mamífers grans. Ara, sense aquesta construcció i havent enretirat els 1.100 metres cúbics de sediments que hi havia, el torrent ha pogut recuperar el perfil que havia tingut de manera natural i ha millorat l'eficiència de la infraestructura d'evacuació hídrica que ja hi havia coonstruïda sota la carretera.
A part d'això, també s'ha renaturalitzat el recorregut del torrent amb espècies vegetals autòctones i amb la eliminació d'herbes invasores, com la canya americana. "Aquest conjunt d'actuacions contribueix a millorar la qualitat de l'hàbitat fluvial i a reforçar la continuïtat dels corredors verds que connecten les serralades del Litoral i Prelitoral", han argumentat des del departament en un comunicat. En total, s'han restaurat 62,78 hectàrees de terreny natural fluvial.
Aquest projecte, finançat amb fons europeus Next Generation, han tingut un pressupost de 287.636,36 euros. La pròxima actuació al torrent de la Grípia es durà a terme tant aigües amunt com aigües avall i abastarà també el torrent de la Betzuca. La intenció d'aquestes futures actuacions, les quals la Generalitat ja ha tret a licitació la seva redacció, és restablir aquesta part del corredor ecològic del Vallès, concretament entre les vies ferroviàries de la linia Manresa-Barcelona de Rodalies Renfe i l'autopista C-58.