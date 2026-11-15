L’Associació d’Exalumnes del Karmel de Terrassa renova la junta directiva i aprova nous estatuts

L’Associació d’Exalumnes del Col·legi Mare de Déu del Carme de Terrassa, conegut popularment com el Karmel, inicia una nova etapa amb la renovació de la seva Junta Directiva i l’aprovació dels nous Estatuts. Els acords es van prendre el passat 27 d’octubre, en el marc d’una Assemblea General Extraordinària de l’entitat.
La nova junta manté Joan Travé com a president i Marià Alvarez com a tresorer, mentre que Josep Salvador s’incorpora com a secretari. També s’hi afegeixen Juan Carlos Porras i Miquel Dosta, que exerciran de vocals. El canvi té "la voluntat d'aportar noves perspectives i continuar impulsant els projectes de l'entitat", ha assegurat aquesta en un comunicat.
L’assemblea també va donar llum verda a uns nous estatuts amb els quals vol actualitzar el seu funcionament i adaptar l’organització a les necessitats actuals i als reptes de futur. Entre els objectius de la nova etapa hi ha el de reforçar la participació dels antics alumnes i mantenir els lligams entre les diferents generacions vinculades al centre.
L’entitat reafirma així la seva "voluntat de continuar sent un espai de trobada, participació i convivència", i presenta l'objectiu de continuar promovent activitats culturals, esportives, socials i formatives, que mantinguin viu el sentiment de pertinença a la comunitat educativa.
"La millor escola també continua fora de les aules" és el lema amb què l'associació reivindica la voluntat de preservar els vincles creats durant els anys escolars i projectar-los cap al futur.