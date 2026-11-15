Melgares visita la tercera edició de La Diversa, que reivindica les veus dissidents amb 14 editorials independents

La regidora d’LGTBIQ+ de l’Ajuntament de Terrassa, Lluïsa Melgares, ha visitat aquest dissabte al matí la tercera edició de La Diversa, una fira de llibres i activitats que reivindica el pensament crític al voltant dels gèneres, els cossos i les sexualitats. L'Ateneu Candela i la Llibreria Synusia son els organitzadors d'aquesta reunió de 14 editorials independents, que ofereix, amb el suport del Servei LGTBIQ+ municipal, un programa de presentacions, contacontes, grups de lectura i converses des d’una perspectiva dissident, transfeminista i antiracista.
Entre les editorials participants hi ha Bellaterra, Bellaterra Kids, Descontrol, Jande, L’Agulla Daurada, Manifest, No Libros, Plataforma Cero, Pol·len Edicions, Prole, Takatuka, Tigre de Paper, Verso i Virus. La proposta vol consolidar una cita anual a Terrassa per donar visibilitat a catàlegs independents i acostar-los al públic més enllà dels circuits culturals de Barcelona.
La fira també ha incorporat un vermut de trobada entre col·lectius LGTBIQ+ del Vallès Occidental, amb la voluntat de facilitar que les entitats i les persones participants es coneguin, comparteixin inquietuds i puguin impulsar iniciatives conjuntes.
Una programació que s'estén durant tot el novembre
Una de les novetats d’aquest any és "La Diversa Novembre", una iniciativa que amplia l’esperit de la fira amb activitats culturals repartides per diferents espais de Terrassa al llarg del mes. La programació inclou tallers d’escriptura queer, propostes de circ, activitats lúdiques i espectacles. El programa continuarà el 19 de novembre amb una nova sessió del taller d’escriptura 'Pluma bollera', a l’Ateneu Candela, i el dia 21 amb la proposta de circ aeri contemporani 'VOID' al Tub d’Assaig.