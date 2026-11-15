Ballart dona el tret de sortida al Tram Blau del Cros Escolar de Terrassa a Can Jofresa

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha donat aquest dissabte el tret de sortida al Tram Blau del Cros Escolar, celebrat a la pista d’atletisme de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa. Ho ha fet acompanyat del regidor d’Esports i president del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (CEVOT), Alberto Muñoz, i de la tinenta d’alcalde i regidora de Capacitats Diverses, Meritxell Lluís.
El Tram Blau és un recorregut adaptat i no competitiu adreçat a infants amb capacitats diverses, trastorn de l’espectre autista (TEA) o altres necessitats de suport. La iniciativa es va estrenar en l’edició del 2025 i s’ha mantingut amb l’objectiu de facilitar la participació de tots els infants en la jornada esportiva.
Per adaptar l’activitat a les necessitats dels participants, el recorregut incorpora mesures per reduir els estímuls sensorials, com ara la disminució del soroll i de les aglomeracions, una senyalització clara i una sortida visual amb un mocador en lloc del tret acústic habitual.
Posteriorment a la cursa, Ballart i Muñoz han lliurat medalles als infants participants.