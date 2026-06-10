ADENC i BiTer inicien una recaptació de fons per portar l'aparcament del Portal de Sant Roc als tribunals

L'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura (ADENC) i l'Associació BiciTerrassa Club (BiTer) han engegat aquest dimecres una campanya de donatius per aturar als tribunals el projecte de rehabilitació de l'aparcament del Portal de Sant Roc. Les entitats ecologistes consideren que la reobertura d'aquesta infraestructura "contradiu els objectius de la Zona de Baixes Emissions (ZBE)" i "incompleix els compromisos ambientals" de Terrassa.
Després de presentar al·legacions el passat mes d'abril contra l'aprovació inicial del projecte al febrer, les associacions, expliquen, que es preparen ara per interposar un recurs contenciós administratiu.
Impacte ambiental i mobilitat
El projecte de l’Ajuntament preveu la reobertura d’un aparcament de tres plantes soterrades i deixa preparada una possible connexió futura amb l’aparcament de la plaça Vella, amb una sortida pel carrer de Vinyals. Tanmateix, ADENC i BiTer denuncien que aquesta actuació incrementarà l’entrada de vehicles privats al centre, un efecte que, segons afirmen, contradiu l’objectiu de la ZBE de reduir la contaminació atmosfèrica. A més, alerten que “no s’ha incorporat cap estudi d’impacte ambiental sobre la qualitat de l’aire, el soroll o la salut de la població”.
Segons les entitats, tirar endavant aquesta obra representa “una regressió” en matèria de protecció ambiental i vulnera la Llei 7/2021 de canvi climàtic i transició energètica. També assenyalen que el projecte "entra en conflicte" amb el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima i amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.
Les associacions recorden que "Terrassa ja disposa de diversos aparcaments al centre i no s’ha justificat adequadament la necessitat de crear una nova gran infraestructura d’aparcament". A més, fan èmfasi en les reclamacions veïnals de carrers com Arquimedes i Galileu, que demanen reduir el trànsit.
Viabilitat i campanya de finançament
Més enllà dels arguments ambientals, les entitats qüestionen la viabilitat econòmica de l'aparcament. Segons les entitats, els estudis encarregats per l’Ajuntament indiquen que la rendibilitat del projecte només s’assoliria amb una demanda “molt alta”, un escenari que seria “excessivament optimista” i “difícilment justificable”.
Pel que fa al finançament, les entitats recorden que el pla preveu un préstec de més de 10,9 milions d'euros a través de l'empresa municipal Egarvia SA, una operació que, afirmen, podria comprometre la tresoreria de la societat i els recursos del consistori. L'Ajuntament, però, ha negat reiteradament aquest extrem.
El govern municipal manté que l'aparcament del Portal de Sant Roc és econòmicament viable. L'executiu considera que Egarvia, ara ja sense la càrrega del servei de grua, que generava pèrdues, disposa de prou capacitat per assumir mitjançant endeutament els diners que requerirà el projecte. Aquest seria el setè aparcament gestionat directament per l'empresa municipal.
L'Ajuntament de Terrassa preveu licitar les obres abans de l’estiu, amb l’objectiu que puguin iniciar-se a principis de l’any vinent i finalitzar-se el 2029.
Per fer front a les despeses legals i aturar aquesta infraestructura, la campanya de micromecenatge d'ADENC i BiTer busca recaptar 8.500 euros. D'aquests fons, 1.000 euros serviran per cobrir l'assistència jurídica de les al·legacions ja presentades, mentre que els 7.500 euros restants es destinaran a les costes del recurs contenciós administratiu.