Adrenalina, cervesa i equilibris a la plaça Didó amb la cursa de cambrers

Una safata, una copa de cervesa plena, una ampolla i prop de 80 metres per endavant. Amb aquest senzill però exigent repte, la plaça Didó ha tornat a convertir-se en l'escenari de la tradicional cursa de cambrers, una prova organitzada pel Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca que, en la seva setzena edició, ha captivat el públic un cop més.

Tot i que només cinc valents s'han atrevit a participar-hi, els aplaudiments i els crits d'ànim del públic han fet vibrar l'improvisat circuit, delimitat per cons i amb dues voltes a bidons de cervesa incloses. L'objectiu: completar el recorregut en línia recta en el menor temps possible, sense vessar ni deixar caure res i sostenint la safata amb una sola mà.

Els participants, quatre representants del Zurito (Marc, Neizack, Irune i Sergi) i un del restaurant El Porron, de Sant Andreu de la Barca (Tomàs), han competit per parelles en una primera ronda cronometrada. El periodista egarenc Oriol Carreras, qui ha presentat l'acte, s'ha animat a completar el circuit a falta d'un sisè participant -tot i fer la vista grossa amb alguna trampa reconeguda amb humor.

Els quatre millors temps han passat a la segona i definitiva fase, en què s'han tornat a enfrontar per parelles: d'una banda, el Marc i el Tomàs; de l'altra, el Sergi i el Neizack. Desafortunadament, el Marc ha caigut en el moment de fer la volta al bidó de cervesa, fet que l'ha deixat fora de la lluita pel podi. En l'altra cursa, el Neizack ha superat al Sergi per molt poca diferència. Per posar allargar la diversió, el periodista i presentador Oriol Carreras ha repetit la cursa de manera anecdòtica, aquest cop amb el regidor Joan Salvador com a contrincant.

L'organització ha determinat el guanyador tenint en compte els temps registrats en aquesta fase final. El millor ha estat el Tomàs, de Sant Andreu de la Barca, que s'estrenava en una cursa d'aquest tipus. "Vaig veure el programa de la Festa Major de Terrassa i em va cridar l'atenció aquesta prova. El meu pare va participar en una cursa de cambrers fa 30 anys, i ara ho he fet jo per primer cop", ha explicat satisfet després de rebre els 100 euros i el diploma. El segon lloc, amb una compensació de 50 euros, ha estat per al Neizack. Ha completat el podi el Sergi, qui ha guanyat 30 euros.