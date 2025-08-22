Terrassa

FOTOS | El concurs de l'estiu: Algèria, Laos i el naixement del riu Mundo

Publicat el 22 d’agost de 2025 a les 11:22
Actualitzat el 22 d’agost de 2025 a les 11:29

A punt de tancar la penúltima setmana d'agost, els nostres lectors ens continuen fent arribar les millors instantànies de les seves vacances.

Encara sou a temps de participar-hi. Us queden 20 dies per participar en el concurs de fotos d'estiu del Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti.

Dan Garcia
  • Fent amics a la frontera entre el Marroc i Algèria -
Ana López
  • Sant Antoni de Calonge, punt de trobada de terrassencs -
Víctor Pérez
  • Foto de grup amb una motxila del Terrassa FC a Santoña, Cantàbria -
Miriam Guerra
  • Peus cremats pel sol en una habitació d'hotel -
Alba Díaz
  • Contemplant la muntanya a Llanars amb la samarreta de l'esplai -
Xavier Carrillo
  • Menjar per a una celebració budista al temple de Pha That Luang, a la capital de Laos, Vientiane -
María Dolores López
  • La calma dfe la cala de Sant Tomàs, a Menorca -
Katheryn Guerra
  • Primera ruta senderista del Martín pels estanys de Tristaina, a Andorra -
Núria Forcada
  • Les paradisíaques illes Gili, a Bali -
Abel González
  • Exhibint terrassisme al naixement del riu Mundo, a Riópar, Albacete -

