FOTOS | El concurs de l'estiu: Algèria, Laos i el naixement del riu Mundo

A punt de tancar la penúltima setmana d'agost, els nostres lectors ens continuen fent arribar les millors instantànies de les seves vacances.
Encara sou a temps de participar-hi. Us queden 20 dies per participar en el concurs de fotos d'estiu del Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti.
Consulteu també la resta de galeries:
FOTOS | El concurs de l'estiu: Istambul, Covadonga i les piràmides
FOTOS | El concurs de l'estiu: Berlín, Sevilla i els Dolomites
FOTOS | El concurs de l'estiu: l'Argentina, el Marroc i el castell de Carcasona
FOTOS | El concurs de l'estiu: Tòquio, els Picos de Europa i Tànger
FOTOS | El concurs de l'estiu: La Ràpita, Seül i la República Dominicana
FOTOS | Venècia, Indonèsia i el Mont Saint-Michel
FOTOS | El concurs de l'estiu: Arcos de la Frontera, Moçambic i Bali
FOTOS | Més fotos a concurs: Tunísia, Perú, Valladolid i S'Agaró
FOTOS | El concurs de fotos del Diari de Terrassa