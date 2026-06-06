Ramon Grimalt, dermatòleg i divulgador: “Als meus amics els fa gràcia tenir un conegut que el fan capgròs”

La capdidatura de Ramon Grimalt és, en certa manera, un reconeixement a una manera molt particular d’entendre la divulgació mèdica. Dermatòleg, investigador i “influencer” de salut de la pell, assegura “sempre agrada veure que aquest esforç divulgatiu que fem els metges per arribar a la població dona fruit i que la ciutat ho reconegui”.
Malgrat els milers de seguidors que acumula a internet, ha preferit no convertir-los en una eina de campanya. “És una cosa dels terrassencs”, defensa. Per això ha compartit la notícia principalment amb amics i gent del seu entorn, molts d’ells vinculats a la cultura local. “Els fa gràcia tenir algun conegut que el fan Capgròs”, diu amb humor.
Grimalt, que participa en el grup de Glosa i està molt vinculat al món del jazz de la ciutat, reivindica la seva tasca divulgativa. “Intento estalviar que la gent es gasti diners en coses que no tenen fonament científic”. Una filosofia que l’ha portat sovinta qüestionar procediments populars. “Prendre vitamines pels cabells no serveix per a res i, en molts casos, no hi ha prou evidència científica per justificar determinades cremes o tractaments”.
Després d’un mes frenètic, acabat d’arribar de Corea, encara no sap què farà a la Plaça Vella. “Potser un discurs, potser una mica de música o fins i tot una visita mèdica col·lectiva”, bromeja.