Alerta groga per intensitat de pluja a Terrassa diumenge

Terrassa i Catalunya afronten l'últim episodi de plujes intenses de l'estiu meteorològic diumenge 21 de setembre. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una alerta groga a gran part dels indrets catalans, entre els quals es troba Terrassa, per intensitat de pluja.
Segons les previsions actuals del Meteocat, a la ciutat poden caure aiguats importants a la tarda i a la nit del diumenge, sobretot en les franges de les 16, 22 i 23 hores. Protecció Civil també ha activat el pla INUNCAT.
Un tàlveg, que, meteorològicament parlant, és una massa d'aire fred del nord que es despenja pels vents provinents de l'oest, formarà ruixats intensos a gran part del nord espanyol.
Precaució a la natura
Davant aquesta situació, els Bombers de la Generalitat han fet una crida a la prudència dels ciutadans que tinguin pensat fer activitats a la natura durant el diumenge.
Han remarcat que és imprescindible consultar la previsió meteorològica de la zona i valorar si l'activitat és compatible amb el mal temps o si és preferible ajornar-la. També han recomanat dur un equipament de roba i aliments adequat, a més d'intentar portar roba de colors cridaners per, en cas de necessitar un rescat, facilitar la localització.
Per altra banda, els Bombers demanen portar un mòbil amb prou bateria i que s'eviti anar sol durant aquest període de temps a la natura, ja que és més fàcil desorientar-se.
De moment, els Bombers i Agents Rurals han hagut de dur a terme vuit serveis de rescat per persones que s'han desorientat o han patit un accident en tan sols una setmana.