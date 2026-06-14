Saps on és... la placa que evoca un concert històric

En un hipotètic escalafó de mostres de reconeixement, consideració o homenatge de personatges de rellevància, la placa potser no ocuparia el tron ni l’esglaó més alt del podi. Això no significa que el fet que es dediquin una placa no tingui la seva rellevància, ans al contrari.
També és una veritat incontestable que no tots aquests actes d’agraïment o recordatori van destinats a persones il·lustres de la ciutat. Es troben exemples sense haver de gratar molt i, en aquest espai, n’han aparegut alguns.
És probable, no obstant això, que a aquesta llista no hi hagi molts cantautors i, a més, que siguin nord-americans, com és el cas. A la paret del pavelló de la Sagrada Família, al carrer de Faraday, el 21 de maig de 2022, es va fer l’acte d’inauguració d’una placa recordant el cinquantenari del cèlebre concert que es va dur a terme a aquest recinte per part de Pete Seeger, un cantant de folk que, en les seves lletres, manifestava el compromís social i la defensa dels drets humans, i per això va ser perseguit al seu país.
El 7 de febrer
El concert en aquest pavelló, va ser el 7 de febrer de 1972 i, com recorda Josep Ferrer, qui va dissenyar la placa, “hi havia un munt de ‘grisos’ a cavall per tot arreu” i altres a peu. El règim va prohibir el segon concert que havia de fer a Barcelona i, finalment, Seeger va fer-lo en un bar. El Petit Grup de Seegerians, liderat per Joan Grané, va ser l’impulsor d’aquesta placa, que fi ns que va ser una realitat va passar per diversos departaments de l’Ajuntament de la ciutat. A la placa es veu un banjo, l’instrument icònic de Seeger, on es pot llegir “Aquesta màquina bloqueja l’odi i l’obliga a rendir-se” i llueix el nom de l’artista amb les paraules “Música, lluita i compromís”.