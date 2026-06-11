Aquest és el programa d'activitats de la festa major del barri de Can Tusell

L’arribada del mes de juny torna a portar la festa major a Can Tusell, una de les cites més esperades pels veïns i veïnes del barri. Durant els dies 12 i 13 de juny, els carrers s’ompliran d’animació amb una programació pensada per a tots els públics.
Divendres, 12 de juny
La celebració arrencarà divendres a les 17.30 hores amb una batucada a càrrec de Terrassamba, que omplirà els carrers de ritme i energia. Mitja hora més tard, a les 18 hores, els més petits podran gaudir de diversos tallers infantils, una tirolina i activitats de malabars. La tarda continuarà a les 19 hores amb una cercavila musical protagonitzada per la txaranga BandTronats, mentre que a les vuit tindrà lloc una mini discoteca pensada per al públic familiar. La primera jornada culminarà a les 22 hores amb la Nit Jove, amenitzada pel DJ de la Repu.
Dissabte, 13 de juny
La programació de dissabte començarà a les 10.30 hores amb una xocolatada popular. Tot seguit, a les onze, els infants podran refrescar-se amb diversos inflables aquàtics. A les 12.30 hores serà el torn d’una animació infantil amb pallassos, una de les activitats més esperades pels més petits. El matí es tancarà a dos quarts de dues amb una festa de l’escuma que promet diversió i refresc per a tota la família.
La tarda de dissabte estarà marcada per la música i el ball. A les 17 hores tindrà lloc una sessió de zumba, seguida d’una exhibició de balls llatins. A les 19 hores, les sevillanes prendran el protagonisme abans de donar pas, a les 20 hores, a una actuació de coros rocieros amb la participació de Raíces Andaluzas i El Compás.
La tradicional botifarrada popular arribarà a les 21.30 hores, convertint-se en un dels moments de trobada més destacats de la festa. Finalment, la música en directe serà l’encarregada de posar el punt final a la celebració amb el concert d’El Biri, previst per a les 22 hores.