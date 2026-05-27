Una famosa hamburgueseria es trasllada al raval de Montserrat

La marca d’hamburgueses Tremenda inaugurarà aquest divendres, 29 de maig, una nova etapa a Terrassa amb l’obertura d’un nou establiment al raval de Montserrat, número 31. L’acte d’inauguració començarà a les 19 hores i servirà per presentar el nou concepte de negoci de la firma, que combina hamburgueses, hot dogs, cocteleria i retransmissions esportives en directe.
La companyia abandona així el model anterior de “La Tremenda”, que fins ara operava al carrer de la Font Vella, per apostar per una proposta renovada sota el nom de “Tremenda”. El nou local es planteja com una hamburgueseria americana moderna amb música, ambient festiu i una oferta gastronòmica enfocada a l’experiència social.
L’obertura coincideix amb la vigília de la final de la UEFA Champions League, que es disputarà dissabte 30 de maig i que es podrà seguir des de les pantalles del local. L’establiment preveu continuar apostant per les retransmissions esportives amb cites com el Mundial de futbol, Roland Garros, l’NBA, la Fórmula 1 o MotoGP.
Per celebrar la inauguració, els primers 50 clients que arribin al local portant alguna peça de roba de color rosa rebran gratuïtament un dels productes destacats de la nova carta. Podran escollir entre el hot dog Chili Cheese, elaborat amb salsitxa de vaca vella, o la smash burger Cheese Bacon. La promoció requerirà una consumició al local.
La nova oferta gastronòmica s’estructura en tres grans blocs: hamburgueses “signature”, hot dogs i còctels propis. Entre les hamburgueses més destacades hi ha “La Tremenda”, la smash Cheese Bacon o l’opció vegetal Veggie Power. Pel que fa als hot dogs, la carta inclou varietats com el Chili Cheese, el Hot Papa o el Chilango. L’oferta es completa amb entrants, amanides, batuts i postres, que la marca ha batejat com a “Happy Ending”.