Aquest és el programa de la festa major del barri de Ca n'Aurell a Terrassa

“Tornem a gaudir d’un ampli ventall d’activitats amb la il·lusió que cadascuna d’elles contribueixi a fer créixer el sentiment de comunitat que tant ens defineix.” Aquesta declaració inclosa en el programa resumeix l’esforç de l’associació veïnal de Ca n’Aurell (i de la resta) en la festa any rere any.
El programa d’activitats
Divendres 29 de maig
Per obrir boca de manera tranquil·la, a les 20 hores, concert de festa major de la Coral Rossinyol, amb la direcció d’Irene Arquillué i Jan Corberó al piano, al casal cívic de la plaça del Tint.
Dissabte 30 de maig
De 10 a 14 hores, mostra d’entitats i tallers a la plaça del Progrés, escenari principal de la festa. I fins a les 13, petanca al parc de Sant Jordi. A les 11, coral del Casal de la Dona i inici dels jocs infantils tradicionals: la xarranca, estirar la corda, joc de les cadires… A les 12.30, pop rock amb San Carlos Club Band. Fins a les 14 hores, tindrà lloc un tastet de vins i caves al Celler del Cava. La tarda es consagrarà a la cultura popular. A les 17.30 hores, plantada de bestiari, amb Drac Baluk Astharot i Diables de Ca n’Aurell i colles convidades. El lloc: la mateixa plaça del Progrés. I a les 18.30 hores, inici de la cercavila. Després de les sardanes (19 hores) se celebrarà, a les 22 hores, l’espectacle pirotècnic “Plaça de foc”.
Diumenge 1 de juny
De 10 a 14 hores, mostra d’entitats i tallers. La diada castellera, prevista per a les 12 hores, comptarà amb Castellers de Terrassa, Xiquets del Serrallo i Castellers de Sabadell. A les 18, les havaneres amb Sons Blais, i el pertinent rom cremat, tancaran la festa.
