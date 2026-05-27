Aquest és el programa de la festa major del Pla del Bonaire a Terrassa

Divendres, 29 de maig
La Festa Major del Pla del Bonaire arrencarà a les 18 hores amb la cercavila marxosa dels Diables de Sant Pere Nord i una sessió de zumba amb Jacky a l’escenari de l’Institut Escola Pere Viver. Allà mateix, a les 19 hores, l’AV farà la lectura del pregó, i la jornada clourà a la nit amb l’actuació musical d’Abel Cabello.
Dissabte, 30 de maig
El matí se centrarà al pati del Pere Viver amb una xocolatada (10 hores), tallers de treballs manuals de Bonaire Creativa i carpes solidàries d’entitats locals (de 10 a 19). Més tard (11 hores), l’Esplai Bonaire organitzarà jocs d’aigua i la festa de l’escuma. A la tarda (17 hores), el pati acollirà l’actuació de Som Bollywood, mentre s’obrirà el túnel del terror a la carretera de Matadepera. L’escenari principal oferirà la música de Toni Torres i Karol Luque (18:30 hores), que precedirà una botifarrada popular amb música ambient i el concert de “Los 80 Pasajeros” (23 hores).
Diumenge, 31 de maig
La jornada començarà a les 9.45 hores amb la 42a Cursa Popular i 5è Memorial Tomás Rastrilla. Cap al migdia (12 hores), es farà un vermut musical amb Anton i Ainoa Blanco, seguit de la paella popular al pati del Pere Viver (14 hores). Per tancar els actes principals, la tarda continuarà amb un bingo (16 hores) i el punt final el posarà l’espectacle pirotècnic dels Diables de Sant Pere Nord (22 hores).
Dilluns, 1 de juny
Es podrà gaudir de la Fira d’Atraccions, oberta des de divendres. També serà visitable al menjador del Pere Viver l’exposició de la maqueta arquitectònica de Terrassa feta per Clemente Tomás Domínguez.
