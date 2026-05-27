Miki Núñez se sincera sobre les seves manies: “He de fer caca abans dels concerts”

Miki Núñez és molt més que un cantant. Innombrables ocasions ha demostrat les seves dotacions comunicatives presentant programes televisius i prestant-se a infinitud d’entrevistes. Aquesta setmana, però, va anar a parar a l’”I ara què?”, de La 2Cat, un programa de Sílvia Abril, que posa a prova la capacitat de sentir vergonya dels entrevistats. I Miki no va defraudar.
Parlant d’obsessions, el cantant va explicar que sempre que es dutxa, llença els calçotets amb el peu dret a una rajola concreta del terra, i fins que no encerta, no comença. “Fa un any que no em dutxo”, bromejava. Sí que va ser més sincer parlant de rituals que fa abans de cantar sobre l’escenari. “He de fer caca abans dels concerts”, confessava.
Més enllà d’això, també va confirmar ser hipocondríac, després que la presentadora bromegés sobre el fet de tenir gastroenteritis, i va concloure amb una darrera mania: “Necessito el terra net, sempre. Jo tinc una aspiradora meravellosa amb un làser verd i l’he de passar cinc o sis vegades al dia”.