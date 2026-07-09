Aquestes són les activitats programades per a la festa major del barri de Guadalhorce

La Festa Major de Guadalhorce comença aquest divendres 10 de juliol, a les 19 hores, a la pista de bàsquet de Guadiana amb un torneig de futbol infantil. Pràcticament, a la mateixa hora, els amants de l’estratègia podran gaudir d’una classe magistral d’escacs a la seu del Centre Social Guadalhorce, seguida pel II Torneig d’Escacs per tancar la jornada.
Dissabte l’activitat es reprendrà al matí, de 10 a 13.30 hores, amb el III Mercat Solidari i de Segona Mà a la plaça de la Font, acompanyat d’una dolça xocolatada popular a les onze, al parc de la Farmàcia. L’esport i el ritme tornaran a les 11.30 hores amb una exhibició de zumba i una divertida guerra d’escuma a la pista de bàsquet de Guadalhorce. Més tard, arribarà el torn de la gastronomia amb el tradicional concurs de truites a les 13 hores a la plaça i un aperitiu popular, una hora més tard, al parc de la Font.
Al vespre, se celebrarà el sopar popular a les 21.30 hores i, finalment, a les 23 hores, l’actuació d’un grup musical posarà punt final a aquests dos dies de festa intensa a Guadalhorce.