Deu anys al Centre, 38 d'història: així ha crescut Salt Idiomes

Salt Idiomes celebra aquest any el desè aniversari de la seva escola del Centre. Una efemèride que serveix per mirar enrere i recordar el camí recorregut per una acadèmia que, des que va obrir les portes el 1988, ha crescut fins a convertir-se en un dels referents de l’ensenyament d’idiomes a Terrassa, amb tres centres a la ciutat, un quart a Barcelona i més de 2.000 alumnes cada any.
La història va començar en una antiga casa del carrer de Pere de Fizes, al barri de Sant Pere. Santiago Cano, juntament amb un soci americà, va impulsar un projecte que inicialment se centrava gairebé exclusivament en l’anglès, tot i que també s’hi impartia francès. Pocs mesos després de la inauguració, el seu fill, José Luis Cano, s’hi va incorporar mentre estudiava Empresarials. “Vaig començar portant la comptabilitat i donant un cop de mà. Amb el temps vaig acabar assumint la responsabilitat de l’escola”, recorda.
L’acadèmia va continuar creixent amb l’obertura d’un segon centre al carrer de Prat de la Riba. Anys després, l’escola es va traslladar del número 86 al 37 del mateix carrer, on encara continua la seva activitat. L’any 2000, la primera escola es va moure a l’avinguda d’Abat Marcet, i el 2016 va arribar el pas que acostava Salt Idiomes al cor de la ciutat: la inauguració al carrer de Sant Francesc, que ara celebra el seu desè aniversari. “L’escola del Centre ens ha donat un altre aire i ens ha permès apropar-nos a moltes escoles de l’entorn”, afirma Cano.
Avui, Salt Idiomes compta amb una plantilla d’una seixantena de professionals, una cinquantena dels quals són professors. L’oferta inclou cursos per a infants, joves, adults i empreses, tant presencials com en línia, amb especialització en idiomes com l’anglès, el japonès, l’alemany i el francès. També organitza casals d’estiu, cursos intensius, activitats extraescolars i formacions adaptades a empreses.
Un dels trets diferencials és que és l’única escola de Terrassa on l’alumnat pot escollir si vol obtenir la certificació oficial d’Oxford o la de Cambridge. “Nosaltres recomanem l’opció que considerem millor per a cada alumne, però és ell qui té l’última paraula”, destaca el CEO.
L’evolució també ha anat de la mà de la innovació. L’escola ha incorporat progressivament pissarres digitals, plataformes virtuals i noves eines tecnològiques, sempre mantenint una metodologia comunicativa. En aquest llarg recorregut, José Luis Cano vol reconèixer especialment la tasca del director acadèmic, Gary Johnson, de qui assegura que “ha portat l’engranatge de l’escola durant tot aquest temps”.
Al costat del territori
Més enllà de les aules, Salt Idiomes ha reforçat el seu vincle amb Terrassa col·laborant amb el Banc de Sang, les biblioteques de Terrassa, la Creu Roja o el Club Natació Terrassa, a més d’impulsar iniciatives com l’Activities Club o el Book Club. “Les empreses hem de retornar a la societat una part del que rebem. Entenem que hem de ser part del territori i contribuir-hi”, conclou Cano.