La festa major de les Martines omplirà el barri d’activitats durant tot el cap de setmana

La Festa Major de les Martines començarà dissabte a les 10 hores amb un taller de cosmètica i aromateràpia de Nahima, que requereix inscripció prèvia. La jornada continuarà a les 11.30 hores amb ioga a càrrec d’Anna Bornás González, on caldrà portar estoreta.
A la tarda, la diversió es reprendrà a les 17.30 hores amb l’animació infantil de Fantasías y Sonrisas, seguida a les 19.30 hores d’un torneig de futbol. A la nit, a les 21.30 hores, se celebrarà un sopar veïnal comunitari per compartir, amenitzat per Messy Rockband, i es tancarà el dia a les 22 hores amb cinema a la fresca infantil i juvenil.
Diumenge, el darrer dia de festivitat, arrencarà a les 9.30 hores amb una xocolatada popular i un torneig de pàdel per a totes les edats, amb inscripció prèvia. Després, a les 10.30 hores, hi haurà activitats infantils diverses i, finalment, un aperitiu popular a les 13.30 hores posarà el punt final a la festa.