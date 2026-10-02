Arriba el Concurs de Castells de 2026: els Castellers de Terrassa provaran sort

La Tàrraco Arena escalfa motors per acollir aquest cap de setmana la trentena edició del Concurs de Castells de Tarragona. En un dels grans aparadors del món casteller, la representació egarenca tindrà un sol nom: els Castellers de Terrassa. Els blauturquesa sortiran a la plaça —en aquest cas a la pista— aquest dissabte a la tarda, sobre les 16.30 hores, disposats a plantar cara en una jornada en què 18 colles lluitaran per la victòria dels “no favorits”, buscant descarregar els seus millors castells de la temporada.
La cita de diumenge, reservada per a les 12 millors agrupacions del rànquing, no comptarà amb presència terrassenca a causa de la tradicional renúncia de la colla referència de la zona no tradicional, els Minyons de Terrassa, a participar en el certamen. En aquesta jornada de màxima exigència, els Castellers de Vilafranca parteixen com a grans favorits per revalidar el títol que van aconseguir en la darrera edició del Concurs, celebrada el 2024, avalats per una trajectòria impecable en què han conquerit 12 de les darreres 14 edicions.
Expectatives altes
El cap de setmana casteller arrencarà aquest matí a la mateixa plaça de la Font amb la celebració de la Diada Internacional, on participaran un total de sis colles vingudes d’arreu del món, com a preludi perfecte del plat fort que es viurà a la Tàrraco Arena.
L’edició d’enguany arriba impulsada per l’excel·lent estat de forma generalitzat de les colles. Des de l’organització del certamen no s’ha dubtat a qualificar el curs actual com “la millor temporada de la història”. Amb aquest ritme de desenvolupament sobre la plaça, tot apunta que el Concurs del 2026 pot superar qualsevol registre precedent i convertir-se en una Diada històrica per al record.