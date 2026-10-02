Una mirada fotogràfica a les emocions i els vincles que neixen durant el part

El moment del part va molt més enllà del naixement d’un nadó. És també un procés carregat d’emocions, relacions i vincles entre la mare, la criatura, la parella i els professionals sanitaris que els acompanyen. Aquesta és la mirada que proposa "Teixint vincles", una exposició fotogràfica que es pot visitar fins al 28 d’octubre al vestíbul de l’Hospital Universitari de Terrassa (HUT).
La mostra aplega 20 instantànies que retraten les connexions que s’estableixen al voltant del part i que volen posar en valor la importància de les cures i de l’acompanyament respectuós durant aquest procés. Impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat i la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia, compta amb el suport del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.
La cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), Àngels Vives, destaca que la iniciativa vol mostrar els vincles entre la mare, el nadó, la parella i el personal sanitari. En aquest sentit, reivindica que la dona sigui "la protagonista del procés" i que els professionals l’acompanyin prioritzant "la decisió de les dones i la seva voluntat, com volen viure aquest moment".
Una atenció que, segons la llevadora referent de sala de parts del CST, Elena Torres Gil, s'ha d'adaptar a les necessitats de cada família. "Hi ha parelles que necessiten un tipus de suport més de presència, hi ha parelles que necessiten un suport més emocional, o més de ser-hi i no parlar", explica. La clau, afegeix, és saber què necessita cada dona o parella en aquell moment.
També la coordinadora de llevadores de l'ASSIR del CST, Marta Gallego Barrero, subratlla el caràcter únic de cada naixement. "Cada part que acompanyem és un moment ple d’emocions, no només per a la dona i la seva família, sinó per a nosaltres, també", assenyala. La professional recorda, alhora, que són moments en què poden sorgir situacions de tensió o urgència, en què el benestar de la família és prioritari.
Les fotografies són obra de Mireia Navarro, Victòria Peñafiel i Adiva Koenigsberg, especialitzades en fotografia de naixement i amb experiència en diversos centres hospitalaris catalans. Els textos que acompanyen les imatges han estat elaborats per professionals de diferents hospitals i per una investigadora de la Universitat Rovira i Virgili.
Tot i que l'exposició és oberta al públic general, s'adreça especialment als professionals sanitaris. Al final del recorregut, un codi QR permet accedir a una enquesta per recollir impressions i valoracions sobre la iniciativa, en el marc d'un estudi observacional i transversal.