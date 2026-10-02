Terrassa analitzarà les dificultats dels infants amb discapacitat per accedir al lleure

Terrassa ha iniciat una diagnosi per identificar les dificultats que troben els infants i adolescents amb discapacitat per accedir a les activitats de lleure educatiu. L’estudi, impulsat per l’Ajuntament, analitzarà l’oferta actual, els suports disponibles i les necessitats de les famílies i les entitats per definir mesures que permetin avançar cap a un model més accessible i inclusiu.
La iniciativa arriba en un context en què l’oferta de lleure per a aquest col·lectiu ha afrontat diverses dificultats. En els darrers anys han desaparegut projectes com els esplais de cap de setmana de Globus i Tu Tries, fet que ha reduït especialment les alternatives disponibles els dissabtes i diumenges. A més, els casals d’estiu inclusius registren una elevada demanda de places.
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, ha explicat que l’objectiu és "conèixer amb detall quines barreres es troben els infants i adolescents amb discapacitat i les seves famílies per poder definir respostes ajustades a les necessitats reals de la ciutat".
Més enllà de l'accessibilitat física
La diagnosi examinarà diferents obstacles que poden limitar la participació en les activitats, des de la manca de suports personals i les dificultats d’accessibilitat física, comunicativa o cognitiva fins a la formació dels equips educatius, els recursos econòmics, el transport o l’accés a la informació.
També abordarà els reptes que afronten les entitats, com la dificultat per trobar monitors i monitores voluntàries, els canvis en el model de lleure i la manca d’un marc normatiu específic que estableixi les ràtios d’atenció per als infants i adolescents amb discapacitat.
L’estudi es desenvoluparà amb la participació de les mateixes persones amb discapacitat, famílies, entitats, professionals i administracions públiques. La voluntat és que les conclusions permetin elaborar propostes adaptades a la realitat del sector a Terrassa.
La fase de diagnosi està previst que acabi a finals d’aquest 2026, mentre que els resultats definitius es podrien conèixer durant el primer trimestre de 2027. «El lleure és un espai fonamental de socialització, creixement personal i participació», ha remarcat Lluís, que defensa que tots els infants i joves hi puguin accedir "en igualtat de condicions".