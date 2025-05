Arriba la festa major del barri de Sant Pere de Terrassa

Per segon any, "tres potes del barri" han tirat endavant l'organització de la festa major de Sant Pere, com s'indica en el programa: La Papallona de Sant Pere, l'associació veïnal i l'associació de comerciants. La festa, per a la qual s'ha impulsat el guarniment de cases i balcons, s'inicia aquest divendres i fins al diumenge omplirà de gresca i activitats culturals la plaça del Triomf i voltants, i altres espais d'aquest barri de Terrassa. Durant les tres jornades es restringirà l'accés de vehicles en horaris d'actes als següents carrers: carrer Ample, plaça del Triomf i carrers laterals i carrer de Francesc Salvans, entre el carrer de catalunya i el Transversal.

Aquest és el programa complet:

Divendres, 23 de maig

-21 hores. Pregó. A la plaça del Triomf.

-22.30 hores. Vintena edició del festival Sant pere Sona!, a la mateixa plaça, amb Joder K Bien i Família Fracàs.

Dissabte, 24 de maig

-10.30 hores. Gran Gimcana popular, amb inscripcions limitades. Joc de pistes pel barri amb inici a la plaça del Triomf.

-11.30 hores. Celebració de la 17a tirada de bitlles catalanes, a la plaça Rosa Mora.

-12 hores. Fins a les 14, festa de la tapa al Mercat de Sant Pere, amb zona de degustació i música d'ambient.

-16.30 hores. Placeta de la Creu. Planta i cercavila popular, amb La Papallona de Sant Pere i la Hippa del Grup del Drac de terrassa. Balls de lluïment a la plaça del Triomf.

-17 hores. Partides d'escacs, simultànies de petit format. No s'hi competeix. A la plaça del Triomf.

-18 hores. Pallassos. Plaça del Triomf.

-19 hores. Xocolatada. A la mateixa plaça.

-21 hores. Sopar de "traje". Hi haurà taules i cadires per als comensals, però aquests han de portar el menjar i el beure. A la plaça del Triomf.

-22.30 hores. Nit de música amb Fugados de Alcatraz, grup de versions.

Diumenge, 25 de maig

-10 hores. Espai Sacra. Activitat de "dinámica de moviment corporal". Plaça del Triomf.

-11 hores. Exhibicions de Mugendo (estil kickboxing i defensa personal per a totes les edats), Terrassa Breaking (break dance i taller) i Vip Dance Studio (classe magistral de zumba). Plaça del Triomf.

-11 hores. Tallers creatius i jocs de taula. Al carrer Ample.

-12 hores. Jazz cor en concert, amb la Coral Nova Ègara. Al casal de barri de Sant Pere.

-14 hores. Paella popular, a la plaça del triomf. Els organitzadors posen l'arròs, els coberts, els plats, els gots i els tovallons. Els convidats, amanides, entrants, postres.. el que vulguin. Hi ha opció vegetariana. El preu: 7,50 euros.

-17 hores. Espectacle "Que comenci la festa", de Jaume Ibars. Plaça del Triomf.

-18 hores. Teatre en anglès, a càrrec de Kids&Us my English. Plaça del Triomf.

-19 hores. Ameba, balls folk, "cançons d'autors tradicionals i cançons tradicionals d'autor". Dinamització amb Treure Ball.