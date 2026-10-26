El Mercat dels dissabtes d'Ègara, pel 12 de desembre

El barri d’Ègara estrenarà el seu nou mercat de proximitat el pròxim 12 de desembre, segons ha anunciat aquest dilluns el tinent d’alcalde i regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona, en el marc de la III Trobada de Mercats Setmanals de Catalunya, celebrada a l’Auditori Municipal de Terrassa. La iniciativa comptarà amb 38 parades al carrer del Bisbe Castelltort, entre la carretera de Castellar i el carrer del Periodista Grané, i continuarà cada dissabte més enllà de la campanya de Nadal.
El nou mercat vol recuperar part de l’oferta comercial que ha anat desapareixent del barri i apropar productes quotidians als veïns. L’alimentació tindrà un pes destacat, amb aproximadament el 40% de les parades, que es completarà amb una oferta diversa de productes. L’objectiu municipal és que el nou espai esdevingui un mercat de proximitat adaptat a les necessitats de la zona.
Entre els criteris que es volen prioritzar en l’adjudicació de les parades hi ha la qualitat dels productes, la sostenibilitat i els articles de quilòmetre zero. També es vol impulsar la digitalització dels negocis per atreure públic jove i modernitzar l’activitat comercial. La distribució definitiva dependrà del concurs públic, que es preveu publicar pròximament.
Obert a productors i artesans
Un dels punts destacats del projecte és que les parades no es limitaran als marxants que ja participen en el Mercadal Martí l’Humà dels dimecres. Segons Cardona, també hi podran concórrer productors de l’entorn de Terrassa i artesans que elaboren productes propis, amb la voluntat d’ampliar i diversificar l’oferta.
El regidor ha explicat que la iniciativa s’ha treballat conjuntament amb l’Associació de paradistes del Mercadal i l’associació veïnal d’Ègara, amb la voluntat d’adaptar el projecte a les característiques del barri. Un cop en funcionament, el mercat se sotmetrà a una revisió per valorar-ne els resultats i introduir-hi possibles millores.
La proposta s’emmarca en l’estratègia municipal d’explorar formats de mercats ambulants més petits, capaços de respondre a les mancances comercials de cada zona. Si l’experiència d’Ègara funciona, el model podria servir de referència per a altres barris de Terrassa.