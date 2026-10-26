Vox denuncia el PSC a la Junta Electoral per uns fullets sobre les pensions repartits a Terrassa

Vox ha denunciat el PSC davant la Junta Electoral Provincial de Barcelona per uns fullets sobre les pensions repartits a Terrassa i a Barcelona. En un comunicat, la formació d’extrema dreta considera que es tracta de propaganda electoral “enganyosa” i distribuïda “fora del període legal de campanya” de les eleccions generals del 29 de novembre. Javi García, portaveu adjunt del PSC a l’Ajuntament de Terrassa, ha respost aquest dilluns en declaracions al Diari que és “un missatge polític” i ha deixat la decisió en mans de la Junta Electoral, tot i que ha assegurat que els socialistes no incompleixen cap normativa. El regidor ha retret a Vox que vulgui impugnar “davant del jutjat el que no és capaç de contrarestar políticament”.
Els fullets porten missatges com “El 29-N, Catalunya escull: pensions públiques o retallades” i “Vox et prendrà la pensió”. Vox sosté que aquestes acusacions són “falses” i que el PSC “està recorrent a la desinformació per atacar Vox i manipular els pensionistes”. El partit també remarca que el material té “un contingut inequívocament electoral” i que s’ha repartit abans que comenci la campanya.
Juan José Aizcorbe, cap de llista de Vox per Barcelona al Congrés, ha acusat els socialistes d’estar disposats a “fer totes les trampes possibles per mantenir-se al poder”. Aizcorbe ha qualificat de “rotundament falses” les informacions dels fullets i ha garantit que les pensions es pagaran.
Entre les captures de pantalla sobre el repartiment d'octavetes que han circulat a les xarxes socials hi ha les imatges de la visita que Paco Aranda, primer secretari del PSC al Vallès Occidental i número 5 de la candidatura socialista per Barcelona al Congrés, va fer el 21 d’octubre al Mercadal acompanyat de García.
El PSC deixa la decisió en mans de la Junta
Javi García ha matisat que els fullets no s’han repartit només a Barcelona i a Terrassa, sinó “a tot arreu”. “Evidentment, és un missatge polític”, ha insistit. Segons el socialista, si Vox considera que infringeix la normativa, té dret a denunciar-ho. “Són lliures de fer-ho i, en tot cas, que la Junta Electoral decideixi el que determini”, ha afirmat.
El regidor socialista ha afegit que el qüestionament de Vox al sistema públic de pensions “és públic” i ha recordat que la formació ha votat “en diferents ocasions” en contra de revaloritzar les pensions segons l’IPC. Per a García, el que fan els fullets és “evidenciar un fet que és públic i notori”. “Està molt clar el posicionament del PSC: en cap cas entenem que hi ha cap incompliment de cap normativa”, ha subratllat.
García també ha criticat que Vox, que sovint acusa els altres partits de fer servir la justícia en contra seu, ara vulgui fer el mateix. “Tot el respecte al que digui la Junta Electoral. Nosaltres, evidentment, no compartim aquest criteri”, ha remarcat. El socialista ha conclòs que, si Vox opta per aquesta via, “són les seves eines”.