Ballart insisteix en evitar el tancament de línies d’I3

Aquest matí l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Educació, Patricia Reche, ha assistit a la Taula Local de Planificació dels Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, celebrada a Sabadell amb l’assistència de la directora de Serveis Territorials, Montserrat Capdevila. En la reunió, Serveis Territorials ha traslladat la seva voluntat de mantenir l’oferta actual, contràriament a la voluntat de l’Ajuntament de Terrassa i del Ple, que ha manifestat el seu suport unànime a recuperar els grups d’I3 de Roc Alabern i Agustí Bartra.

Segons ha explicat l’alcalde, a la reunió s’ha tornat a posar de manifest el desacord que existeix entre l’Ajuntament i el Departament, "que lamentablement es manté ferm en la seva decisió de tancar línies a diferents escoles públiques de la ciutat, mentre que des del Consistori seguim reclamant que no es facin efectives aquestes decisions. Creiem que fer-ho serà perjudicial per a la nostra ciutat i així mateix, demanem que es valorin altres opcions com fer mitjos grups i rebaixar les ràtios".

Un cop finalitzada l’etapa de la preinscripció escolar, Terrassa disposa de 109 places vacants a I3, ja que s’ha cobert el 94% de les places oferides en el conjunt d’escoles públiques i concertades de la ciutat. No obstant això, segons les dades provisionals, a la zona 1 falten places d’escola pública, i per això, des del consistori s’ha remarcat la petició de recuperar el grup de Roc Alabern. La zona 2 és la més equilibrada entre oferta i demanda i, en canvi, en el cas de les zones 3 i 4 s’ha registrat un excedent de places a l’oferta pública. En aquest sentit, s’ha posat sobre la taula la necessitat d’avançar en la nova proposta de zonificació escolar per assolir un major equilibri i la possibilitat de treballar algun grup singular.

Pel que fa a la secundària, un cop analitzades les dades provisionals de preinscripció, s’ha constatat que malgrat l’ajust de l’oferta inicial amb la supressió de diversos grups de primer d’ESO, encara queden vacants en el conjunt de la ciutat.

El Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat s’ha compromès a donar resposta a les demandes presentades per l’Ajuntament en els propers dies. De cara als propers cursos, l’Ajuntament ha reclamat que la planificació dels centres educatius es faci de manera conjunta i coordinada entre el Departament i el consistori, ja que al final les decisions afecten directament l’educació pública de la ciutat. En l’àmbit de ciutat, està prevista la constitució d’una comissió d’escolarització equitativa proposada en el si del Consell Escolar Municipal que té, entre els seus objectius, poder treballar aquesta planificació.