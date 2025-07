Els infants prenen el protagonisme en una lluïda cercavila

Sense res a envejar als més grans. Els grups de nens i nenes de les colles de cultura popular i tradicional de Terrassa han desfilat aquesta tarda de dilluns, un rere l’altre, pel centre de la ciutat en una lluïda cercavila infantil. Davant d’un públic eminentment familiar, cada conjunt ha mostrat tot la seva esplendor.

“T’agradaria ballar així, com ells?”, li preguntava una mare a la seva filla just a l’inici de la rua, davant de l’Ajuntament, quan l’Esbart Egarenc donava el tret de sortida. Rere seu arribaven els Geganters de Terrassa, amb tots els seus gegantons i la nova figura de la colla: la gegantona Pepona, que s’estrenava amb vestit rosat i ram de flors grogues i roses.

Bitxaires, Bastoners de Terrassa, Minyons, Castellers, el Drac Infantil de Terrassa, els Diables de la Maurina i Espurnes de Diables de Terrassa. Tots ells han passat pel raval de Montserrat, on han fet els seus primers balls i actuacions, per enfilar després pel carrer de la Unió i el carrer Major i acabar amb els lluïments finals a la cèntrica Plaça Vella. Danses tradicionals, ball de bastons, petites torres i pilars, foc i figures infantils. No ha faltat de res.

Han estat ser nombroses les famílies que no s'han volgut perdre un acte que se celebra durant la Festa Major de Terrassa des de l’any 2017 i que representa una gran mostra de l’energia i la vitalitat dels més menuts. Una cercavila lluïda, plena de màgia i tradició, que ha demostrat, un cop més, que la Festa Major de Terrassa també es viu —i molt— a mida d’infant.