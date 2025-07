El circ torna a trepitjar el carrer per Festa Major

La Gran Gala de Circ torna aquest dimarts 8 de juliol, a les 19 hores, a la plaça Vella de Terrassa com una de les cites imprescindibles de la Festa Major 2025. Amb una proposta pensada per a públics de totes les edats, l’espectacle aplegarà artistes internacionals i figures destacades del circ contemporani, oferint una combinació d’humor, risc i habilitat tècnica. L’entrada a l’esdeveniment és gratuïta i oberta a tothom.

Enguany, l’esdeveniment és organitzat per Tub d’Assaig 7.70, entitat amb una llarga trajectòria en la promoció del circ a la ciutat. La gala comptarà amb un cartell divers que inclou números de malabars, acrobàcies, equilibris impossibles i actuacions de clown. Tot plegat conduït per un mestre de cerimònies, José Luis Redondo, que aportarà ritme i cohesió a una proposta pensada per captivar tant infants com adults.

Seguint la línia de les edicions anteriors, la gala combinarà espectacles de gran format amb números més íntims, tot mantenint un nivell tècnic elevat i una posada en escena acurada. L’any passat, la gala ja va destacar per la seva capacitat d’atreure centenars d’espectadors amb una fórmula que barrejava espectacle i proximitat. Enguany es preveu repetir l’èxit amb una selecció d’artistes que combinen creativitat, tècnica i experiència escènica.

El públic podrà gaudir d’un total de cinc actuacions: Liam i Pauline amb mans a mans plens de força i complicitat, l’antipodisme hipnòtic de Selyna Bogino, la perxa xinesa vertiginosa del Col·lectiu Entre Nous, l’equilibri delicat d’Eva Cermak a la corda fluixa, i la potència de Sofia Demicheli al trapezi fix. Tot acompanyat per la música en directe dels siderals Circonautas, una banda elàstica de multiinstrumentistes. Alguns dels participants venen d’escoles de circ de referència en l'àmbit europeu.