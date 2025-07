Obres a l’escola bressol El Tabalet per ampliar places

Terrassa ha iniciat el procés per fer obres d’adequació a l’escola bressol El Tabalet, amb un pressupost d’adjudicació d’uns 45.000 euros. La tinenta d’alcalde d’Educació, Patricia Reche, va avançar al ple que s’ha sol·licitat un ajut Next Generation per ampliar un grup amb 20 noves places, però ha estat els últims dies que s’ha aprovat la memòria definitiva del projecte.

Segons fonts municipals, s’està a l’espera de saber si les obres es podran fer aquest estiu, pendents de la resposta sobre la concessió d’un recurs tècnic sol·licitat a la Diputació de Barcelona.

Les actuacions serviran per habilitar una caseta de cotxes al pati d’accés, crear un espai d’atenció a les famílies que també farà funcions de sala de fisioteràpia, ampliar una aula de la planta baixa (de 37,58 a 40,41 metres quadrats) per millorar-ne la distribució, i incorporar una cambra de bany adaptada amb accés des del vestíbul, de la qual fins ara no es disposava.

També es modificarà l’entrada i la distribució del lavabo del pati, mantenint-ne la funcionalitat, i es redistribuiran les canonades d’aigua freda i de la xarxa de sanejament. A més, s’hi instal·larà un nou paviment.

El termini d’execució previst, un cop que les obres puguin dur-se a terme, és de vuit setmanes. No són les primeres obres que es faran a l’escola. El 2022 s’hi va instal·lar un ascensor i, abans, el 2016 s’hi havien reparat i pintat les façanes. Es tracta d’un edifici de dues plantes construït l’ay 1969 i reformat l’any 2000.

Altres obres pendents

Durant l’estiu està previst fer actuacions al pati de l’escola bressol Giravolt, i es farà la redacció del projecte d’obres de l’escola d’iinfantil i primària Marià Galí.