Bon Preu vol obrir el supermercat a Sala i Badrinas el Nadal vinent

Globus en l'entrada, la gentada habitual del primer dia, l'aparcament a rebentar. La cadena Bon Preu ha inaugurat aquest dimecres el seu nou establiment comercial, amb supermercat i gasolinera, construït a la carretera de Matadepera, a uns metres del Club Egara. És el quart supermercat de la companyia a Terrassa, i en uns mesos arribarà el cinquè: Bon Preu té la intenció d'obrir el proper, en l'àmbit de les antigues naus de Sala i Badrinas, a finals d'any.

Abans, però, haurà d'obtenir els permisos municipals d'obres, que espera aconseguir en unes setmanes, potser un parell de mesos, per començar immediatament el procés de construcció. Els terminis d'execució de l'obra freguen els cinc mesos. Anirà just, però la cadena amb seu a Les Masies de Voltregà espera, almenys, començar el 2026 amb aquest cinquè centre obert. El local tindrà uns 1.400 metres quadrats en una sola planta. I, per descomptat, aparcament propi.

I no descarten obrir-ne més, segons ha anunciat aquest dimecres Jaume Moncunill, director territorial de la zona centre de l'empresa. Caldrà avaluar les possibilitats, els solars, les ubicacions, però la mirada de futur de Bon Preu estarà atenta a nous emplaçaments en una ciutat de 230.000 habitants i, per tant, segons la companyia, amb molt de potencial. "Terrassa és molt gran i anem fent camí amb els veïns", ha dit Moncunill. Per materialitzar aquesta aposta de futur, no obstant això, es necessiten solars amb dimensions que van dels 2.000 als 3.000 metres quadrats.

La inauguració

La inauguració ha comptat amb l'assistència de diverses autoritats, entre les quals l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el de Matadepera, Guillem Montagut. Joan Font, director general de Bon Preu, els ha mostrat la nova "criatura" de la cadena.

Joan Font departeix amb Ballart en presència de Montagut

Alberto Tallón

De moment, amb l'inaugurat aquest dimecres a la carretera de Talamanca disposa de quatre establiments a Terrassa. L'últim, el flamant, amb uns 800 metres quadrats de superfície, un aparcament de més de 130 places, amb benzinera i minimercat, però sense l'autorentat de vehicles previst en el primer esbós. Aquesta instal·lació ha quedat descartada. També, de moment, la proposta, no acceptada per l'Ajuntament, d'aixecar un pont d'accés al sector des del Club Egara.

Les obres van començar al maig del 2024, fa un any, i la primera previsió passava per acabar-les a la tardor, però les dificultats de connexió amb subministraments les han retardat. Sigui com sigui, Bon Preu ja ha obert un establiment concebut "per donar servei, sobretot, als veïns de Matadepera i als del nord de Terrassa", segons Moncunill.